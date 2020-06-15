Ремонт – процес, який рано чи пізно торкнеться власника житла. Кожен володар нерухомості постає перед питанням, коли краще починати ремонтні роботи і які параметри для цього важливі.

Ремонт – процес, який рано чи пізно торкнеться будь-якого власника житла. Кожен володар нерухомості постає перед питанням, коли краще починати ремонтні роботи і які параметри для цього важливі.

Коли краще починати ремонт власникам житла у новобудовах і мешканцям вторинної нерухомості, пише dom.ria.

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Дизайн-проєкт

Якщо ви замовляли дизайн-проєкт, варто дочекатися його готовності. Це дозволить вам заощадити кошти і час, а також побачити, як житло буде виглядати по закінченню робіт.

Накопичена необхідна сума

Ремонт – задоволення не з дешевих. Щоб у процесі не виникло незручностей у вигляді нестачі коштів, краще накопичити потрібну суму і лише потім вплутуватися в цю справу. Для того, щоб розрахувати час початку ремонту, потрібно скласти кошторис.

Літо – ідеальний час для ремонту / Фото kapitel

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Кошторис

Якщо ви замовляли дизайн-проєкт, кошторис уже входить в цю роботу. Він враховує кілька факторів, що впливають на витрати:

тип і стан житла (новобудова або вторинна нерухомість);

метраж;

місце розташування (впливає на доставку матеріалів);

тип ремонту (капітальний або косметичний);

матеріали;

будівельна бригада.

Важливо – до отриманої в кошторисі суми потрібно додати 10-20% на непередбачені витрати.

Усадка будинку

Цей момент важливий, якщо житло знаходиться в новобудові. Нові будинки через деякий час просідають, що може обернутися тріщинами в штукатурці або стяжці. В такому випадку краще почекати близько 6 місяців після введення об'єкта в експлуатацію.

Оптимальний сезон

Час початку ремонтних робіт залежить від масштабу правок. Найбільш для цього підходять весна і літо, а ось підготовку можна почати взимку. Зокрема:

замовити дизайн-проєкт;

купити необхідні матеріали;

узгодити планування;

знайти хорошу бригаду.

Влітку рекомендується займатися такими роботами:

поклейка;

фарбування;

укладання підлог;

монтаж стель.

У теплий період поверхні сохнуть швидше і рівномірно, тому цей час відмінно підходить для проведення косметичного ремонту.