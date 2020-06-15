Коли краще починати ремонт
Ремонт – процес, який рано чи пізно торкнеться власника житла. Кожен володар нерухомості постає перед питанням, коли краще починати ремонтні роботи і які параметри для цього важливі.
Ремонт – процес, який рано чи пізно торкнеться будь-якого власника житла. Кожен володар нерухомості постає перед питанням, коли краще починати ремонтні роботи і які параметри для цього важливі.
Коли краще починати ремонт власникам житла у новобудовах і мешканцям вторинної нерухомості, пише dom.ria.
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Дизайн-проєкт
Якщо ви замовляли дизайн-проєкт, варто дочекатися його готовності. Це дозволить вам заощадити кошти і час, а також побачити, як житло буде виглядати по закінченню робіт.
Накопичена необхідна сума
Ремонт – задоволення не з дешевих. Щоб у процесі не виникло незручностей у вигляді нестачі коштів, краще накопичити потрібну суму і лише потім вплутуватися в цю справу. Для того, щоб розрахувати час початку ремонту, потрібно скласти кошторис.
Літо – ідеальний час для ремонту / Фото kapitel
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Кошторис
Якщо ви замовляли дизайн-проєкт, кошторис уже входить в цю роботу. Він враховує кілька факторів, що впливають на витрати:
- тип і стан житла (новобудова або вторинна нерухомість);
- метраж;
- місце розташування (впливає на доставку матеріалів);
- тип ремонту (капітальний або косметичний);
- матеріали;
- будівельна бригада.
Важливо – до отриманої в кошторисі суми потрібно додати 10-20% на непередбачені витрати.
Усадка будинку
Цей момент важливий, якщо житло знаходиться в новобудові. Нові будинки через деякий час просідають, що може обернутися тріщинами в штукатурці або стяжці. В такому випадку краще почекати близько 6 місяців після введення об'єкта в експлуатацію.
Оптимальний сезон
Час початку ремонтних робіт залежить від масштабу правок. Найбільш для цього підходять весна і літо, а ось підготовку можна почати взимку. Зокрема:
- замовити дизайн-проєкт;
- купити необхідні матеріали;
- узгодити планування;
- знайти хорошу бригаду.
Влітку рекомендується займатися такими роботами:
- поклейка;
- фарбування;
- укладання підлог;
- монтаж стель.
У теплий період поверхні сохнуть швидше і рівномірно, тому цей час відмінно підходить для проведення косметичного ремонту.