Державні реєстратори під час реєстрації прав на нерухомість в Україні будуть проходити додаткову ідентифікацію за допомогою одноразового пароля.

Ці заходи визначило Міністерство юстиції. Наказ набуде чинності через 10 днів після офіційного опублікування, пише Ліга.Закон.

Читайте В Україні хочуть вивести рієлторів з "тіні": що зміниться

Що зміниться

Держреєстраторів під час проведення операцій з нерухомістю у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зобов'яжуть проходити додаткову перевірку за допомогою одноразового пароля.

Департамент нотаріату та держреєстрації спільно з Департаментом держвиконавчої служби та технічним адміністратором Держреєстру речових прав на нерухоме майно повинні:

розробити графік підключення державних реєстраторів до засобу додаткової ідентифікації з використанням одноразового пароля;

державних реєстраторів до засобу додаткової ідентифікації з використанням одноразового пароля; розмістити графік на сайті Міністерства юстиції і довести його до відома територіальних органів міністерства;

на сайті Міністерства юстиції і довести його до відома територіальних органів міністерства; вжити інших заходів, необхідних для реалізації наказу у встановлені строки.

Цікаво Як швидко здати квартиру в оренду: основні хитрощі

Крім того, держреєстраторам заблокують доступ до реєстру, якщо вони відповідно до графіка не підключать засоби додаткової ідентифікації з використанням одноразового пароля.

Держреєстраторів зобов'яжуть проходити додаткову ідентифікацію​ / Фото odessamedia