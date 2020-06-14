В Україні посилили безпеку під час операцій з нерухомістю
Державні реєстратори під час реєстрації прав на нерухомість в Україні будуть проходити додаткову ідентифікацію за допомогою одноразового пароля.
Ці заходи визначило Міністерство юстиції. Наказ набуде чинності через 10 днів після офіційного опублікування, пише Ліга.Закон.
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Що зміниться
Держреєстраторів під час проведення операцій з нерухомістю у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зобов'яжуть проходити додаткову перевірку за допомогою одноразового пароля.
Департамент нотаріату та держреєстрації спільно з Департаментом держвиконавчої служби та технічним адміністратором Держреєстру речових прав на нерухоме майно повинні:
- розробити графік підключення державних реєстраторів до засобу додаткової ідентифікації з використанням одноразового пароля;
- розмістити графік на сайті Міністерства юстиції і довести його до відома територіальних органів міністерства;
- вжити інших заходів, необхідних для реалізації наказу у встановлені строки.
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Крім того, держреєстраторам заблокують доступ до реєстру, якщо вони відповідно до графіка не підключать засоби додаткової ідентифікації з використанням одноразового пароля.
Держреєстраторів зобов'яжуть проходити додаткову ідентифікацію / Фото odessamedia