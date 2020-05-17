Коли краще купувати житло: як карантин змінив ринок нерухомості в Україні

Після запровадження карантину в Україні активність на ринку житла знизилася на 70-80%, а операції з купівлі/продажу здійснюють лише ті, хто домовився до епідемії.

Покупці очікують зниження цін на житло, однак власники квадратних метрів поки не готові йти їм на поступки, заявив президент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта Ліга.Бізнес.

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Той, хто раніше здавав квартири подобово, переходить на довгострокову оренду, а споживачі все більше цікавляться винайманням будинків.

Власники квартир, яким терміново потрібно продати, за словами експерта, знижують ціни:

В Києві – до 5-10%;

У Харкові – до 12%;

У Львові – 5-7%;

В Дніпрі – близько 10%;

У Вінниці – до 20%.

Що відбувається у Києві та області

Піта наголосив, що в Києві угоди не зупинилися, однак їх число знизилося. Також змінюється вартість за укладеними раніше попередніми договорами. Крім того, деякі з них розриваються.

У Київській області нові договори майже не укладаються, а в Дніпрі понад 70% угод поставлені на паузу. Однак, незважаючи на падіння попиту і "тишу" на ринку, власники не поспішають знижувати ціни.

Продавці нерухомості не поспішають знижувати ціни / Фото Buildportal

Ситуація у регіонах

Харків

Середня вартість квадрата залишилася колишньою – 725 доларів.

Вінниця

Ситуація аналогічна. Тут, на вторинному ринку, однокімнатну квартиру можна купити за 25-30 тисяч доларів, двокімнатну – за 35-40 тисяч доларів, а трикімнатні стартують від 45 тисяч і до 55 тисяч доларів. Деякі власники готові знизити ціни на 20%.

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Львів

Попит і пропозиція також знизилися до 70%, кожен четвертий продавець готовий до торгу. Винятком залишається житло в історичному центрі міста – тут ціна за метр квадратний коливається в районі 2 тисяч доларів, тому власникам вигідніше призупинити продаж.

За словами Піти, основною складністю для всіх зацікавлених стало зниження числа показів нерухомості через карантин.

Первинний ринок

Ситуація дещо інша – забудовники від початку карантину масово запустили акції, пообіцявши знижки до 15% в гривні. Однак об'єкти на початкових етапах будівництва високим попитом не користуються.

Що в інших країнах

Елітне жило також дорожчає у світі. Зокрема, зростання цін або їх стабільність у першому кварталі 2020 року зафіксовано у 76% країн світу.

Зокрема, згідно з даними звіту Prime Global Cities Index за перший квартал 2020 року, підготовленим компанією Knight Frank, найбільш стрімке здорожчання нерухомості преміум-класу зафіксовано в наступних країнах: