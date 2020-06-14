В Україні ринок нерухомості щорічно завмирає в літній період – сезон відпусток і подорожей "відволікають" потенційних покупців від угод.

Однак у придбанні житла у цей час є кілька суттєвих плюсів, пише dom.ria.

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Знижки та акції

У літні місяці багато забудовників, щоб залучити покупців, запускають акції, роблять знижки і пом'якшують умови придбання нерухомості. У цей період часто пропонують додаткові приміщення – комору або техприміщення.

Така ж ситуація на вторинному ринку – при безпосередньому спілкуванні з продавцем можна домовитися про непогану знижку.

Вільний час для переглядів

Як правило, саме влітку конкурентів у покупців менше. У зв'язку з цим, є час зібрати документи, необхідні для оформлення розстрочки або іпотеки, накопичити суму, якої бракує. Також є більше світлового часу для перегляду вподобаних варіантів.

Переїзд без суєти

Після придбання житла влітку, переїхати буде набагато простіше – місто менш завантажене. Також частина речей вже упакована, адже зимовий і демісезонний одяг та взуття перед теплим сезоном систематизується для зберігання на кілька місяців. Важливу роль відіграє період канікул у дітей – не потрібно забирати дитину зі школи або садка посередині навчального року.

Купуючи житло влітку, є можливість отримати гарну знижку / Фото dengi

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Оцінка вологості і спеки

Надмірну вологість у будинку легше оцінити влітку, адже якщо в під'їзді є вогкість, вона буде накопичуватися і в квартирі, піднімаючись вентиляцією. Також в теплу погоду чути запах сміттєпроводу, який погано працює.

Вдалий час для ремонту

Ремонтні роботи часто ведуться саме в літні місяці. Адже в теплий період поверхні і суміші сохнуть значно швидше, довгий світловий день забезпечує хороше освітлення в приміщеннях, а запах будматеріалів швидше вивітрюється. Крім того, влітку ремонт можна перечекати на дачі або на відпочинку.