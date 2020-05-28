Квартири в новобудовах: від чого залежить ціна
В Україні ціна квадратного метра в різних житлових комплексах, які будуються, суттєво відрізняється. Вона залежить від кількох факторів.
Значення має не лише готовність об'єкта, але і розташування новобудови, технологія будівництва, клас будинку та інше, пише dom.ria.
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Що впливає на ціноутворення
Клас новобудови
Вартість квадратного метра залежить від класу ЖК – економ, комфорт, комфорт плюс, бізнес, преміум і т.д.
Розташування об'єкту
Чим ближче до центру ведеться будівництво – тим вища ціна. Так само все залежить від населеного пункту. Житло у столиці завжди дорожче, ніж в інших містах.
Репутація і імідж забудовника
Якщо компанія, яка будує ЖК, є новачком на ринку, житло, як правило, продається за нижчими цінами. Це пов'язано з тим, що інвестори побоюються ризиків і купують житло у вже відомих забудовників.
Ціна квадратного метра залежить від безлічі нюансів / Фото kmb
Інфраструктура
Житло поблизу від станції метро, зупинок транспорту, торгових і розважальних центрів, парків та іншого – завжди вище у ціні.
Технологія будівництва
В Україні будують панельне житло (найдоступніше за ціною), монолітне (середній діапазон цін) і цегляне (вважається найнадійнішим і відноситься до високого сегменту цін). Залежно від технології будівництва ціна за квадратний метр може відрізнятися на 10-20%.
Розташування ЖК відіграє значну роль в ціноутворенні / Фото vechirnij.kiev
Комфорт ЖК
Сюди можна віднести паркінги, кількість ліфтів, стоянки, сигналізації, відеоспостереження, консьєрж, охорона, дитячі майданчики на території тощо.
Планування і поверх
Вартість квартир з вдалими плануваннями трохи вища, ніж у іншого житла. При цьому, потрібно врахувати, що нерухомість на перших і останніх поверхах обходиться дешевше.
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Ступінь готовності об'єкта
Один з основних факторів, що впливають на ціну житла. Наприклад, ціна квартири в об'єкті на стадії котловану може бути нижчою на 30-40%, ніж у подібному будинку, який вже введений в експлуатацію.
Оздоблення і ремонт
Вибираючи житло, є можливість вибрати квартиру без оздоблення (внутрішні роботи не проводяться забудовником), з предчистовим оздобленням (всередині зроблена стяжка підлоги, штукатурка стін, проведені комунікації) або з ремонтом (оздоблювальні роботи, установка сахтехніки, міжкімнатних дверей і іноді навіть меблі і техніка ). Залежно від цих характеристик ціна може відрізнятися на 15-30% (з ремонтом різниця буде вище).