Квартири в новобудовах: від чого залежить ціна

В Україні ціна квадратного метра в різних житлових комплексах, які будуються, суттєво відрізняється. Вона залежить від кількох факторів.

Значення має не лише готовність об'єкта, але і розташування новобудови, технологія будівництва, клас будинку та інше, пише dom.ria.

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Що впливає на ціноутворення

Клас новобудови

Вартість квадратного метра залежить від класу ЖК – економ, комфорт, комфорт плюс, бізнес, преміум і т.д.

Розташування об'єкту

Чим ближче до центру ведеться будівництво – тим вища ціна. Так само все залежить від населеного пункту. Житло у столиці завжди дорожче, ніж в інших містах.

Репутація і імідж забудовника

Якщо компанія, яка будує ЖК, є новачком на ринку, житло, як правило, продається за нижчими цінами. Це пов'язано з тим, що інвестори побоюються ризиків і купують житло у вже відомих забудовників.

Ціна квадратного метра залежить від безлічі нюансів / Фото kmb

Інфраструктура

Житло поблизу від станції метро, зупинок транспорту, торгових і розважальних центрів, парків та іншого – завжди вище у ціні.

Технологія будівництва

В Україні будують панельне житло (найдоступніше за ціною), монолітне (середній діапазон цін) і цегляне (вважається найнадійнішим і відноситься до високого сегменту цін). Залежно від технології будівництва ціна за квадратний метр може відрізнятися на 10-20%.

Розташування ЖК відіграє значну роль в ціноутворенні / Фото vechirnij.kiev

Комфорт ЖК

Сюди можна віднести паркінги, кількість ліфтів, стоянки, сигналізації, відеоспостереження, консьєрж, охорона, дитячі майданчики на території тощо.

Планування і поверх

Вартість квартир з вдалими плануваннями трохи вища, ніж у іншого житла. При цьому, потрібно врахувати, що нерухомість на перших і останніх поверхах обходиться дешевше.

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Ступінь готовності об'єкта

Один з основних факторів, що впливають на ціну житла. Наприклад, ціна квартири в об'єкті на стадії котловану може бути нижчою на 30-40%, ніж у подібному будинку, який вже введений в експлуатацію.

Оздоблення і ремонт

Вибираючи житло, є можливість вибрати квартиру без оздоблення (внутрішні роботи не проводяться забудовником), з предчистовим оздобленням (всередині зроблена стяжка підлоги, штукатурка стін, проведені комунікації) або з ремонтом (оздоблювальні роботи, установка сахтехніки, міжкімнатних дверей і іноді навіть меблі і техніка ). Залежно від цих характеристик ціна може відрізнятися на 15-30% (з ремонтом різниця буде вище).