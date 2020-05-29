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У Лондоні придбали один з найдорожчих будинків: як він виглядає всередині і зовні

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У Лондоні купили один з найдорожчих будинків: фото
Покупець вирішив залишитися інкогніто / vibesintl

Розкішний особняк придбав неназваний російський бізнесмен. Нерухомість обійшлася йому в майже 19 мільйонів доларів.

Найбільша з моменту початку карантину в Лондоні угода відбулася після "віртуального туру" через інтернет. Покупець вимагав від усіх сторін підписати угоду про нерозголошення його імені, пише The Times.

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За даними видання, росіянин є власником "провідної енергетичної групи", а в будинку проживатиме з подругою і дітьми від попереднього шлюбу.

Будинок розташований у центрі міста / Фото vibesintl

Особняк площею понад 600 кв.м. знаходиться у центрі Лондона на Олд Квін-стріт, 26, недалеко від Сент-Джеймського парку.

У ньому є п'ять спалень, кабінет, бібліотека, клубна кімната з терасою на даху, три зали для прийомів і зимовий сад з видом на парк.

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Неназваний мільярдер підшукував житло з початку року і побачив будинок під час "віртуального туру".

Угоду охрестили найкрупнішою у Лондоні з початку пандемії / Фото vibesintl

Дизайн у шикарній нерухомості виконаний Ніколою Фонтанелою з бюро Argent Design. Він відомий тим, що займався дизайном інтер'єрів для Мадонни, Наомі Кемпбелл і Гая Річі.

Одна з п'яти спалень / Фото vibesintl

Автор: Наталя Бережна
Теги: Елітна нерухомість Новини ринку нерухомості Новини нерухомості Новини нерухомості світу Нерухомість Вторинне житло
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