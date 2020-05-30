Голлівудські зірки Міла Куніс і Ештон Кутчер вирішили продати свою першу нерухомість, розташовану в елітному місці в Беверлі-Хіллз. Пара добудовує новий великий будинок в тому ж районі.

Міла Куніс і Ештон Кутчер придбали особняк в районі Hidden Valley в 2014 році за 10,2 мільйонів доларів. На момент продажу нерухомість оцінили в 14 мільйонів доларів, пише Mansion Global.

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Що всередині

У будинку, площа якого становить близько 700 квадратних метрів, є п'ять спалень і п'ять ванних кімнат.

Ділянка навколо будинку засаджена вербами​ / Фото realtor.com

На мінус першому поверсі розташована гостьова спальня, спа-центр з сауною і винний льох, на першому поверсі – простора обідня зала, кухня і вітальня з каміном. Також в особняку є другий поверх. Там знаходяться ще чотири спальні.

Шикарний особняк побудований в 1999 році / Фото realtor.com

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Нерухомість обладнана робочим кабінетом і тренажерною залою. У зеленому дворі є простора тераса, великий басейн і зона для барбекю. В інтер'єрі використовувалися меблі з червоного дерева.

У будинку є простора кухня з каміном / Фото realtor.com

Під час карантину пара з двома дітьми мешкає в іншій резиденції, яка розташована на березі океану, в місті Карпінтерія.

У будинку – 5 спалень / Фото realtor.com

Хто живе поруч

Майбутні власники будинку Куніс і Кутчера стануть сусідами Кемерон Діас, Кеті Перрі, Адель, Ніколь Кідман і Дженніфер Лоуренс.

Міла Куніс і Ештон Кутчер одружилися в 2015 році. Голівудська пара виховує сина і дочку.