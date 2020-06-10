Князівство Монако зберігає статус країни з найвищими цінами на нерухомість. Середня вартість квадратного метра житла тут становить понад 48 тисяч євро.

У Монако, яка є однією з найменших держав на землі, проживає найбільше мільйонерів, йдеться у звіті міжнародного ріелторського агентства Savills, пише lenta.

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Ціни на нерухомість

Ексклюзивність Монако не має аналогів... Знаменитості, титани промисловості, аристократи та інші світові еліти називають князівство домівкою. Привабливість Монако безмежна, – відзначили аналітики.

Попит на житло всіх типів у Монако залишається високим, незважаючи на пандемію коронавірусної інфекції у світі. У той же час експерти вважають, що вибір нерухомості в країні жорстко обмежений.

Середня вартість квадратного метра становить понад 48 тисяч євро. У Монте-Карло ціни вищі – 53 тисячі євро за кв. м.

Попит на квадратні метри в Монако залишається високим, незважаючи на COVID-19 / Фото Malasoca, Pixabay

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Конкуренти

Єдиним "суперником" Монако у цінах на нерухомість аналітики вважають Гонконг. Для порівняння, елітне житло в Нью-Йорку в середньому обходиться вдвічі дешевше, ніж в Монако, а в Парижі і Лондоні – на 60-68% доступніше.

Середня ціна житлового квадрату у Монте-Карло – 53 тисячі євро / Фото Julius_Silver, Pixabay

За словами експертів, незважаючи на і так високу вартість, найближчим часом ціни на житлові квадрати в Монако можуть лише зрости або залишитися незмінними.