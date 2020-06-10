Життя для експатів (співробітників компаній, що працюють за кордоном) обійдеться дорожче за все у Гонконзі (Китай), Ашхабаді (Туркменістан) і Токіо (Японія).

Дані про життя для приїжджих були зібрані у березні 2020 року, коли в світі почалася пандемія коронавірусної інфекції COVID-19, йдеться у дослідженні компанії Mercer.

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Обмеження, пов'язані з коронавірусом, вплинули на якість і вартість життя іноземних спеціалістів в усьому світі.

10 найдорожчих міст світу для експатів

Гонконг (Китай); Ашхабад (в 2019 году был на 7-й строчке); Токіо (Японія); Цюрих (Швейцарія); Сингапур; Нью-Йорк (США); Шанхай (Китай); Берн (Швейцарія); Женева (Швейцарія); Пекін (Китай).

Гонконг став лідером рейтингу / Фото DirkDanielMann, Pixabay

Найдорожчим містом у єврозоні виявився Дублін (Ірландія). У загальному рейтингу він посів 46-у позицію. За даними Mercer, вирішальним фактором тут стала висока вартість оренди житла.

Дублін став найдорожчим містом у єврозоні / Фото clairetardy, Pixabay

Найдешевшими для приїжджих виявилися Туніс і Віндхук (Намібія) – вони зафіксувалися на останніх рядках списку.

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Як оцінювали

Всього до рейтингу 2020 року потрапили 209 міст на п'яти континентах. Оцінювалися такі критерії як житло, їжа, транспорт, одяг, товари для дому та розваги.

Закриття кордонів, відміна рейсів, обов'язкові та короткочасні обмеження вплинули не лише на вартість товарів і послуг, але і на якість життя співробітників, – пояснив президент і глава Mercer Strategy.

Туніс виявився найдешевшим містом для приїжджих / Фото Pixi0815, Pixabay