У 2020 році кращими країнами для інвестицій в житло є Колумбія, Чорногорія і Болгарія. Оцінка проводилася за кількома критеріями.

Всього в список потрапили 25 країн. України серед них немає, повідомляє компанія Remote Ventures, що склала рейтинг.

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Хто потрапив до рейтингу

Колумбія Чорногорія Болгарія Угорщина Чилі Панама Малайзія Коста-Ріка Латвія Нікарагуа Уругвай Мальта Кіпр Туреччина Еквадор Беліз Камбоджа Португалія Іспанія Греція Мексика Марокко Домінікана Бразилія Барбадос

України в рейтингу не виявилося / Фото remoteventures

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В Колумбії найнижча вартість життя / Фото Pixabay

Як оцінювали

Серед критеріїв, які аналізувалися: зростання ВВП, вартість життя, процес отримання візи, громадянства або постійного місця проживання, ціни на нерухомість, курс місцевої валюти по відношенню до долара, затребуваність туризму, політична стабільність, житлове законодавство.

Вартість життя і ціни на нерухомість

Найнижчі ціни на житло виявилися в Нікарагуа, Еквадорі, Марокко, Чорногорії і Коста-Ріці.

Найдешевше життя – в Колумбії. За нею йдуть Марокко, Туреччина, Мексика та Болгарія.