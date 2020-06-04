Названо найкращі країни для інвестицій в нерухомість
У 2020 році кращими країнами для інвестицій в житло є Колумбія, Чорногорія і Болгарія. Оцінка проводилася за кількома критеріями.
Всього в список потрапили 25 країн. України серед них немає, повідомляє компанія Remote Ventures, що склала рейтинг.
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Хто потрапив до рейтингу
- Колумбія
- Чорногорія
- Болгарія
- Угорщина
- Чилі
- Панама
- Малайзія
- Коста-Ріка
- Латвія
- Нікарагуа
- Уругвай
- Мальта
- Кіпр
- Туреччина
- Еквадор
- Беліз
- Камбоджа
- Португалія
- Іспанія
- Греція
- Мексика
- Марокко
- Домінікана
- Бразилія
- Барбадос
України в рейтингу не виявилося / Фото remoteventures
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В Колумбії найнижча вартість життя / Фото Pixabay
Як оцінювали
Серед критеріїв, які аналізувалися: зростання ВВП, вартість життя, процес отримання візи, громадянства або постійного місця проживання, ціни на нерухомість, курс місцевої валюти по відношенню до долара, затребуваність туризму, політична стабільність, житлове законодавство.
Вартість життя і ціни на нерухомість
Найнижчі ціни на житло виявилися в Нікарагуа, Еквадорі, Марокко, Чорногорії і Коста-Ріці.
Найдешевше життя – в Колумбії. За нею йдуть Марокко, Туреччина, Мексика та Болгарія.