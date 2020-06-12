Пандемія коронавірусної інфекції COVID-19 уповільнила темпи зростання обсягу ринку світової нерухомості. У 2020 році показник може зрости лише на 1,6%.

У 2019 обсяг ринку нерухомості склав 1,76 трлн доларів, а в поточному прогнозується – 1,79 трлн доларів, йдеться у дослідженні, опублікованому на порталі Research and Markets.

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Чому сповільнився ріст

Експерти пов'язують низькі темпи зростання з проблемами в світовій економіці, які виникли через COVID-19 і обмеження, введені через масове поширення інфекції.

За даними Research and Markets, в 2019 році 32% орендного ринку нерухомості було зосереджено в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, а 29% – у Західній Європі.

На думку фахівців, у 2021 році темпи можуть поновитися, а в 2023 – досягти 2,2 трлн доларів.

У 2023 році обсяг світового ринку нерухомості може досягти 2,22 трлн доларів / Фото Herrfilm, Pixabay​

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Що в Україні

В Україні карантин через COVID-19 також вплинув на ринок нерухомості – активність на ринку житла знизилася на 70-80%, а операції з купівлі / продажу здійснювали лише ті, хто домовився до епідемії.

Як заявив президент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта, покупці очікують зниження цін, однак власники квадратних метрів поки не готові йти їм на поступки.