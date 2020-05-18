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Обід з вражаючим видом на океан: фото інтер'єру гостьового будиночку в Японії

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Меблі тут теж пастельних кольорів
Меблі тут теж пастельних кольорів / Archdaily

Недалеко від міста Йокогама, що на східному узбережжі Японії, побудували гостьовий будиночок, де з їдальні відкривається вид на Тихий океан. Сама споруда збудована у форматі великої лоджії. Інтер'єр тут зроблений в пастельних кольорах.

Апартаменти тут побудовані над затокою Сагамі, де 100-футовий крейсер може пройти безпосередньо поруч, пише Archdaily.

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Архітектори розмістили головний вхід збоку, що виходить до океану, розглядаючи підхід на кораблі так само, як у Венеції.


Камін вдало вписався в інтер'єр будинку / фото: Archdaily

Лоджія збоку виглядає ніби двір між двома будівлями, який накритий дахом. Він виконує функцію вітальні та їдальні, яка має 5-метрові панорамні вікна з видом на океан.

Всередині дизайнери використали екологічні матеріали. Щодо тонів, то дизайнери орієнтувались на пастельні та кремові кольори. На передньому подвір'ї облаштували великий басейн. 

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Дивіться більше фото гостьового будинку в Японії: 

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням

 

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Ремонт Нерухомість Ремонт і дизайн Ідеї для інтер'єру Ідеї для дому Дизайн
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