Обід з вражаючим видом на океан: фото інтер'єру гостьового будиночку в Японії

Недалеко від міста Йокогама, що на східному узбережжі Японії, побудували гостьовий будиночок, де з їдальні відкривається вид на Тихий океан. Сама споруда збудована у форматі великої лоджії. Інтер'єр тут зроблений в пастельних кольорах.

Апартаменти тут побудовані над затокою Сагамі, де 100-футовий крейсер може пройти безпосередньо поруч, пише Archdaily.

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Архітектори розмістили головний вхід збоку, що виходить до океану, розглядаючи підхід на кораблі так само, як у Венеції.



Камін вдало вписався в інтер'єр будинку / фото: Archdaily

Лоджія збоку виглядає ніби двір між двома будівлями, який накритий дахом. Він виконує функцію вітальні та їдальні, яка має 5-метрові панорамні вікна з видом на океан.

Всередині дизайнери використали екологічні матеріали. Щодо тонів, то дизайнери орієнтувались на пастельні та кремові кольори. На передньому подвір'ї облаштували великий басейн.

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