Переїзд у нову квартиру: що обов'язково потрібно купити
Переїжджаючи в нове житло, важливо наповнити його необхідними предметами. Часто за звичкою перевозять і ті речі, з якими давно пора попрощатися.
Однак є і важливі дрібниці, які обов'язково потрібно взяти в нове життя, пише dom.ria.
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Текстиль для дому
- 2-3 комплекти постільної білизни (можна взяти у спокійних тонах, тоді вона впишеться в будь-який інтер'єр)
- рушники для ванної та кухні (білі рушники вважаються класикою, проте яскраві – практичніші і можуть стати акцентом у квартирі)
- ковдри, подушки
- плед, покривало, чохли на меблі
- штори або фіранки
Кухонне начиння
Мінімальний набір, який стане в нагоді – комплект каструль і сковорідок, ножі і дошки, сковорідки різного діаметру, миски, лопатки, ополоник і інші дрібниці.
Побутова техніка
Вибір залежить від того, чим звикла користуватися господиня. Це може бути посудомийна машина, мультиварка, хлібопічка, кухонний комбайн, міксер, блендер, кавомолка, соковижималка та ін.
Переїжджаючи в нове житло, не варто брати з собою непотрібні речі / Фото passion
Тарілки і чашки
Це може бути улюблений сервіз або просто зібраний поштучно набір. Переїзд – той випадок, коли пора позбутися щербатого або битого посуду і придбати новий. Також знадобляться контейнери для зберігання.
Аптечка
Повинна бути в будинку завжди. Мінімально в ній повинні бути жарознижуючі, знеболюючі, антисептики, сорбент, градусник, бинт і пластир.
Інструменти
Стануть у нагоді в будь-якій квартирі в разі надзвичайної ситуації (відключення світла, води) або побутової ситуації, як, наприклад, поломка якоїсь техніки. Також важливо мати ліхтарики, свічки і сірники.
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Засоби для прибирання
При переїзді є необхідністю. Крім пилососа, краще також придбати щітку, совок, ганчірку, швабру, серветки для прибирання будинку.
Декор
Наповнити квартиру фарбами і затишком допоможуть кімнатні рослини, картини, фотографії, торшери, книжкові полиці, вази. Ці предмети в залежності від інтер'єру можуть бути яскравими і стати акцентами у новому житлі.