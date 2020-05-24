Переїзд у нову квартиру: що обов'язково потрібно купити

Переїжджаючи в нове житло, важливо наповнити його необхідними предметами. Часто за звичкою перевозять і ті речі, з якими давно пора попрощатися.

Однак є і важливі дрібниці, які обов'язково потрібно взяти в нове життя, пише dom.ria.

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Текстиль для дому

2-3 комплекти постільної білизни (можна взяти у спокійних тонах, тоді вона впишеться в будь-який інтер'єр)

рушники для ванної та кухні (білі рушники вважаються класикою, проте яскраві – практичніші і можуть стати акцентом у квартирі)

ковдри, подушки

плед, покривало, чохли на меблі

штори або фіранки

Кухонне начиння

Мінімальний набір, який стане в нагоді – комплект каструль і сковорідок, ножі і дошки, сковорідки різного діаметру, миски, лопатки, ополоник і інші дрібниці.

Побутова техніка

Вибір залежить від того, чим звикла користуватися господиня. Це може бути посудомийна машина, мультиварка, хлібопічка, кухонний комбайн, міксер, блендер, кавомолка, соковижималка та ін.

Переїжджаючи в нове житло, не варто брати з собою непотрібні речі​ / Фото passion

Тарілки і чашки

Це може бути улюблений сервіз або просто зібраний поштучно набір. Переїзд – той випадок, коли пора позбутися щербатого або битого посуду і придбати новий. Також знадобляться контейнери для зберігання.

Аптечка

Повинна бути в будинку завжди. Мінімально в ній повинні бути жарознижуючі, знеболюючі, антисептики, сорбент, градусник, бинт і пластир.

Інструменти

Стануть у нагоді в будь-якій квартирі в разі надзвичайної ситуації (відключення світла, води) або побутової ситуації, як, наприклад, поломка якоїсь техніки. Також важливо мати ліхтарики, свічки і сірники.

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Засоби для прибирання

При переїзді є необхідністю. Крім пилососа, краще також придбати щітку, совок, ганчірку, швабру, серветки для прибирання будинку.

Декор

Наповнити квартиру фарбами і затишком допоможуть кімнатні рослини, картини, фотографії, торшери, книжкові полиці, вази. Ці предмети в залежності від інтер'єру можуть бути яскравими і стати акцентами у новому житлі.