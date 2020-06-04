Перший особняк наймолодшої мільярдерки у світі, засновниці популярного бренду Kylie Cosmetics Кайлі Дженнер виставлений на продаж в США.

Будинок, який Дженнер придбала у 2015 році і незабаром продала, знову з'явився на ринку. Його ціна становить 3,6 мільйона доларів, пише TMZ.

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Що є на території

Розкішна нерухомість розташована в елітному районі Оукс міста Калабасас (Каліфорнія, США). На території знаходиться басейн і будиночок для гостей.

На території є величезний басейн / Фото TMZ

У головному котеджі є 6 спалень, окрема медіа-кімната для перегляду кіно, шикарна кухня. Також встановлено камін з білого каменю.

Навколо особняка – багато зелені​ / Фото TMZ

Родзинкою особняка є колишня спальня, переобладнана в гламурну кімнату з безліччю дзеркал і просторим гардеробом.

Просторий будинок виглядає стильно й охайно​ / Фото TMZ

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Розкішний особняк продається за 3,6 мільйона доларів​ / Фото TMZ

Кайлі придбала будинок в 17 років в 2015 році за 2,7 мільйона доларів, однак через 2 роки продала його за 3,15 мільйона доларів.

Інтер'єр виконаний в світлих відтінках​ / Фото TMZ

У 2019 році Forbes назвав Кайлі Дженнер наймолодшою мільярдеркою в історії людства і повторно удостоїв цього титулу в квітні 2020 року.

Однак наприкінці травня Forbes зробив переоцінку її майна, знизивши його до 900 мільйонів доларів. За версією видання, Дженнер брехала про успішність свого бізнесу.