Перший будинок наймолодшої мільярдерки в світі виставлений на продаж: як він виглядає
Перший особняк наймолодшої мільярдерки у світі, засновниці популярного бренду Kylie Cosmetics Кайлі Дженнер виставлений на продаж в США.
Будинок, який Дженнер придбала у 2015 році і незабаром продала, знову з'явився на ринку. Його ціна становить 3,6 мільйона доларів, пише TMZ.
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Що є на території
Розкішна нерухомість розташована в елітному районі Оукс міста Калабасас (Каліфорнія, США). На території знаходиться басейн і будиночок для гостей.
На території є величезний басейн / Фото TMZ
У головному котеджі є 6 спалень, окрема медіа-кімната для перегляду кіно, шикарна кухня. Також встановлено камін з білого каменю.
Навколо особняка – багато зелені / Фото TMZ
Родзинкою особняка є колишня спальня, переобладнана в гламурну кімнату з безліччю дзеркал і просторим гардеробом.
Просторий будинок виглядає стильно й охайно / Фото TMZ
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Розкішний особняк продається за 3,6 мільйона доларів / Фото TMZ
Кайлі придбала будинок в 17 років в 2015 році за 2,7 мільйона доларів, однак через 2 роки продала його за 3,15 мільйона доларів.
Інтер'єр виконаний в світлих відтінках / Фото TMZ
У 2019 році Forbes назвав Кайлі Дженнер наймолодшою мільярдеркою в історії людства і повторно удостоїв цього титулу в квітні 2020 року.
Однак наприкінці травня Forbes зробив переоцінку її майна, знизивши його до 900 мільйонів доларів. За версією видання, Дженнер брехала про успішність свого бізнесу.