Податок на нерухомість в Україні хочуть розрахувати по-новому
В Україні можуть змінити правила нарахування податку на нерухомість і відв'язати його від метражу житла.
На сьогоднішній день суми податку на нерухомість розраховуються в залежності від площі квартир і будинків, однак це не відповідає практиці розвинених країн, заявив глава податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю виданню Сегодня.
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Не можна обкладати податком нерухомість, виходячи з її метражу. Якщо ми звернемося до історії, то у нас був очажний збір, був податок на вікна, і зараз у нас є податок на "метри". Це абсолютно не відповідає економічній вартості об'єкта і не відповідає практиці розвинених країн, – зазначив Гетманцев.
Як хочуть розраховувати податок
За словами Гетманцева, податок на нерухомість повинен бути прив'язаний до економічної вартості об'єкта.
У Верховній Раді готують законопроєкт, який змінить схему розрахунку податку, проте коли запрацює нова система поки невідомо.
Податок на нерухомість хочуть підв'язати до вартості об'єкта / Фото zi.ua
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Яка нерухомість оподатковується зараз
Квартири площею більше 60 кв. м і будинки площею понад 120 кв. м. У обчисленнях враховується загальна площа нерухомості, а не житлова. Податок сплачується за "зайві" квадрати.
Наприклад, якщо у власності квартира площею 75 кв. м, сплатити необхідно буде за 15 кв. м (75-60 = 15).
Також існує так званий "податок на розкіш". Він сплачується у разі, якщо площа квартири більше 300 кв. м, а будинку – понад 600 кв. м. У такому випадку сума податку зростає на 25 тисяч гривень за кожен такий об'єкт.
Раніше у Міністерстві фінансів України заявили, що в Державному реєстрі прав на нерухоме майно відсутні близько 40% об'єктів. У зв'язку з цим, місцеві бюджети втрачають 2 млрд гривень щорічно через несплату податку на нерухоме житлове та нежитлове майно.