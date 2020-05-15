Як платити податок на нерухомість в Україні у 2020 році

Окремі медіа вже налякали українців перспективою отримання платіжок на сплату податку на нерухомість у кілька тисяч гривень. Так, його дійсно треба буде сплатити. Але не все так страшно.

Податок на нерухомість передбачений Податковим кодексом. Його українці сплачують за попередній рік. Тобто, у 2020 році заплатимо за 2019-й. Розмір податку кожного року змінюється, тому що залежить від розміру мінімальної зарплати, яка також не фіксована.

Податок на нерухомість сплачують і фізичні, і юридичні особи, і нерезиденти (не громадяни України). Далі говоримо про фізичних осіб, власників житла в Україні.

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За які "квадрати" треба платити податок на нерухомість

Як роз'яснюють юристи адвокатського обєднання "Бачинський і партнери", оподатковується загальна площа нерухомості, а не житлова. І лише "надлишкові квадрати".

Визначено "пільговий метраж", він не оподатковується:

- квартири площею до 60 квадратних метрів,

- житлові будинки – до 120 "квадратів".

Якщо у власності і квартира, і будинок, то пільгова сукупна площа – до 180 квадратних метрів (наприклад, власники дачного будинку на 110 "квадратів" плюс квартири на 60 – податок не платитимуть).

Якщо нерухомість має більший метраж – податок треба сплатити за "надлишок". Наприклад, якщо маєте квартиру площею 75 "квадратів", то сплатите податок лише за 15 (75-60=15).

Якщо площа квартири більша за 300 квадратних метрів, а будинку – більше 600, то сума податку збільшується на 25 тисяч гривень за кожен такий об’єкт (так званий "податок на розкіш").



Квартири до 60 квадратних метрів не оподатковуються

Коли потрібно заплатити

Платіжки від Державної фіскальної служби фізичним особам надійдуть до 1 липня. Оплатити їх потрібно упродовж 60 днів з моменту отримання (юридичні особи платять його щокварталу).

Якщо з якихось причин платіжка не надійшла – краще звернутися до органу ДФС за місцем реєстрації, щоб не отримати прострочку оплати податку.

Як вирахувати розмір податку

Ставка податку визначається за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад. За законом вона не може перевищувати 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за 1 квадратний метр.

Мінімальна заробітна плата станом на 1 січня 2019 року становила 4 173 гривні. Звідси максимальна ставка податку за 1 "квадрат" становитиме не більше 62,6 гривень.

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Ставка податку у Києві

Київська міська рада встановила ставку податку на нерухомість – 1% від розміру мінімальної зарплати. Отже, за квартиру 75 квадратних метрів податок для киянина складе близько 630 гривень (15 "зайвих" квадратів множимо на 42 – 1% від "мінімалки").



За маєток треба сплатити "податок на розкіш": 25 тисяч гривень

Ставка податку у Львові

У Львові фізичні особи за одноквартирний, дачний чи садовий будинок будуть сплачувати 1%, а за квартиру у дво- чи багатоквартирному будинку – 0,5%. Отже, львів'янин за квартиру площею 75 квадратних метрів заплатить податку близько 310 гривень.

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Яке покарання за несплату

За невчасну сплату податку на нерухомість передбачений штраф – 10% від суми податкового боргу за прострочку до 30 днів. Якщо більше місяця, тоді штраф – 20% від суми податку на нерухомість.

Пеню за несплату автоматично рахує система – залежно від суми боргу, кількості прострочених днів та інших чинників. Фізичну особу-підприємця за податковий борг можуть позбавити свідоцтва платника єдиного податку.

Як оскаржити податок

Якщо у платіжці вам нарахували занадто велику суму податку, а ви не маєте такого метражу нерухомості, можна звернутися до податкового органу за місцем реєстрації нерухомості. Не забудьте взяти з собою всі правовстановлюючі документи. У ДФС треба буде написати заяву про проведення звірки площі нерухомості та розміру податку.