Придумав у запої: незвичайний будинок прославив жителя США
Американець виставив на продаж незвичайне житло, яке придумав під час запою, і прославився в інтернеті.
Оголошення про продаж двоповерхового будинку з'явилося на сайті Zillow і зібрало більше 2,4 мільйонів переглядів лише за 6 днів.
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Будівля була зведена в 1969 році у місті Плам (штат Пенсільванія). Джон Коуп проживав там з дружиною, проте у 1993 році шлюб розпався, а власник почав пити.
Зовні будинок абсолютно звичайний / Фото Zillow
В один з літніх днів я сидів на подвір'ї п'яний і голий, яким я зазвичай бував у той період, і всі ці ідеї буквально виплеснулися з мого просоченого алкоголем мозку на папір. Вранці я протверезів, переглянув начерки і зрозумів, що можу їх реалізувати, – зазначив Коуп, пише Triblive.
У чому особливість
У 1994 році господар почав незвичайний ремонт.
Їдальня перетворилася на космічний корабель.
Неймовірний інтер'єр привернув увагу мільйонів користувачів інтернету / Фото Zillow
Одна зі спалень стала тропічним островом з піском замість підлогового покриття.
Обстановка досить реалістична / Фото Zillow
Незвичайна ідея зробила простий будинок унікальним / Фото Zillow
У ванній розташувалися джунглі з пластиковими листами всюди.
У будинку – різні стилі / Фото Zillow
За словами американця, всі зміни обійшлися йому в 35 тисяч доларів. Продати будинок він хоче за 159,9 тисяч доларів.
Оголошення про продаж житла розлетілося по мережі. У закладках за 6 днів його зберегли понад 16 тисяч осіб.