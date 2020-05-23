Придумав у запої: незвичайний будинок прославив жителя США

Американець виставив на продаж незвичайне житло, яке придумав під час запою, і прославився в інтернеті.

Оголошення про продаж двоповерхового будинку з'явилося на сайті Zillow і зібрало більше 2,4 мільйонів переглядів лише за 6 днів.

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Будівля була зведена в 1969 році у місті Плам (штат Пенсільванія). Джон Коуп проживав там з дружиною, проте у 1993 році шлюб розпався, а власник почав пити.

Зовні будинок абсолютно звичайний / Фото Zillow

В один з літніх днів я сидів на подвір'ї п'яний і голий, яким я зазвичай бував у той період, і всі ці ідеї буквально виплеснулися з мого просоченого алкоголем мозку на папір. Вранці я протверезів, переглянув начерки і зрозумів, що можу їх реалізувати, – зазначив Коуп, пише Triblive.

У чому особливість

У 1994 році господар почав незвичайний ремонт.

Їдальня перетворилася на космічний корабель.

Неймовірний інтер'єр привернув увагу мільйонів користувачів інтернету / Фото Zillow

Одна зі спалень стала тропічним островом з піском замість підлогового покриття.

Обстановка досить реалістична / Фото Zillow

Незвичайна ідея зробила простий будинок унікальним​ / Фото Zillow

У ванній розташувалися джунглі з пластиковими листами всюди.

У будинку – різні стилі / Фото Zillow

За словами американця, всі зміни обійшлися йому в 35 тисяч доларів. Продати будинок він хоче за 159,9 тисяч доларів.

Оголошення про продаж житла розлетілося по мережі. У закладках за 6 днів його зберегли понад 16 тисяч осіб.