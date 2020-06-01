Потенційний покупець після, здавалося б, вдалого перегляду може не передзвонити продавцю. Це відбувається з кількох причин.

Серед них – зміна планів, зовнішній вигляд, який не відповідає фотографіям в оголошеннях, невідповідна ціна. Однак нерідко покупець не передзвонює через помилки продавця, пише dom.ria.

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Недоречні запитання

Під час перегляду некоректно ставити питання про причини покупки житла, джерела доходу, планах на нерухомість, місце реєстрації. Ці моменти зіпсують враження потенційних покупців про продавця і можуть стати приводом відмовитися від квартири.

Зайва підозрілість

Іноді власники нерухомості на перегляді просять пред'явити паспорт, однак це недоречно на такому етапі спілкування. Документи краще подивитися безпосередньо на угоді.

Продавець повинен продумати можливі питання покупця​ / Фото 2realtor

Надмірна дружелюбність

Зайва гостинність також відштовхне клієнта. Перегляд квартири триває 10-15 хвилин, цього достатньо для того, щоб поставити запитання, оглянути квартиру і визначитися, підходить житло чи ні.

Грубість, різкість і нетактовність

Якщо покупці запізнилися, продавець може нервуватися і показувати це своїм виглядом. Подібні емоції краще притримати, так як співрозмовник відчуває цей настрій і шанси на угоду зменшуються. Варто також бути готовими до питань про причини продажу квартири і про інші нюанси. На спроби покупця збити ціну, необхідно спокійно реагувати і не піддаватися критиці.

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Настирлива реклама

Занадто активне вихваляння житла відштовхне потенційного покупця і викличе підозри. Переваги нерухомості необхідно описувати грамотно, аргументовано і без емоцій.

Розбіжність інформації з оголошенням

Умови продажу, зазначені в оголошенні про продаж, мають дотримуватися. Якщо квартира пропонувалася з меблями і технікою, скасовувати таку опцію не можна. Така ж ситуація з іншими параметрами житла – поверхом, кількістю кімнат, комунікаціями тощо.

Тварини на перегляді

Перед продажем об'єкту, його необхідно "очистити": у приміщенні не має бути сторонніх запахів. Якщо власники тримають собаку, краще відправити її з кимось гуляти. Також рекомендується зробити генеральне прибирання – чистота залишить приємне враження про квартиру.