Кабінет міністрів України змінив правила реєстрації за місцем проживання у нерухомості, яка придбана в іпотечне кредитування.

Відтепер зареєструватися у житлі в іпотеці буде складніше і необхідний окремий дозвіл іпотекодержателя, повідомив міністр юстиції Денис Малюська на своїй сторінці у Facebook, передає 24 канал.

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Іпотечне кредитуванняДовгострокова позика, що надається юридичній або фізичній особі під заставу нерухомості.

За словами міністра, нововведення "спростить звернення стягнення на іпотечну нерухомість".

Зміни торкнуться лише іпотечного житла / Фото ukrinform

Зареєструвати місце проживання в іпотечній нерухомості стане трохи складніше – потрібен буде дозвіл іпотекодержателя (або довірчого власника для довірчої власності), – написав Малюська.

не відповідає сучасним реаліям. За його словами, процедуру варто спростити. Раніше ексміністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет заявив, що в Україні необхідно змінити систему прописки , так як нинішня система реєстрації місця проживанняЗа його словами,

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Він пояснив, що у Києві проживають близько 3,7 мільйонів осіб, проте зареєстровані менше 3 мільйонів. Подібна ситуація також спостерігається і в інших великих містах.