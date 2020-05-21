Ремонт кухні: названі основні помилки

Після завершення ремонту кухні багато хто виявляє недоліки, які були допущені у процесі. Для грамотного ремонту недостатньо знати лише довжину і ширину кімнати.

Найбільш поширених з них можна уникнути, якщо правильно спланувати ремонт, пише РБК-Нерухомість.

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Зроблено недостатньо замірів

Для грамотного ремонту недостатньо знати лише довжину і ширину кімнати. Більш того, в ході ремонту параметри можуть змінюватися (наприклад, якщо ви зробили звукоізоляцію або обштукатурити стіни). Тому дизайнеру необхідно відправляти всі заміри після косметичного ремонту.

Під час ремонту необхідно продумати всі дрібниці / Фото m-strana

Мало розеток

Плануючи ремонт, багато хто забуває про те, що з кожним роком кількість техніки збільшується. Для всього потрібні розетки, тому краще відразу зробити зайві роз'єми на фартусі.

Невдала висота стільниці

Стандартна висота стільниці становить 86 см. Цим правилом керуються як будівельники, так і дизайнери. Часто власники кухонь роблять стільниці вищими, у підсумку вони перекривають розетки. Тому електрику потрібно проводити тільки після того, як буде обрана висота меблів.

Нова кухня у першу чергу має бути зручною / Фото Kvartblog

Неправильний розмір фартуха

Під час купівлі фартуха, необхідно врахувати кількість та розміри як нижніх, так і верхніх шаф. Це допоможе уникнути незручностей на кухні.

Незручне розташування техніки

Тут важливо пам'ятати про техніку безпеки. Наприклад, від плити до раковини або холодильника має бути не менше 40 см. Це допоможе уникнути зіпсованих електроприладів і розплавлених деталей.

Кухня з яскравими акцентами зробить приміщення стильним / Фото dizaynkuhni

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Вибрані невдалі кольори

Кожна господиня хоче ексклюзивну і стильну кухню. Багато хто віддає перевагу яскравим відтінкам, інші ж – традиційним чорниму і білому кольорам. Однак на таких фасадах видно всі відбитки і розводи. Тому потрібно ретельно вибирати відповідний матеріал.

Колір кухні впливає на настрій власників / Фото Besplatka