Ремонт під ключ: особливості, етапи та переваги
Ремонт під ключ користується великим попитом в Україні. Він має кілька особливостей та переваг.
В першу чергу послуга повністю звільняє власника житла від переживань, турбот і суттєво економить його час. Як все відбувається, розповідає 24 канал.
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Ремонт під ключ Роботи в об'єкті нерухомості від початку до кінця. Підрядник бере на себе всі турботи аж до чистоти в будинку.
Особливості та переваги
- Роботи проводяться від "а" до "я";
- Ремонт відбувається у всіх кімнатах відразу, що дозволить власникові не жити "на будівництві" місяцями;
- Економія коштів;
- Можливість співпраці з однією компанією, а не окремими фахівцями;
- Економія часу;
- Чіткі терміни проведення ремонту;
- Якість і гарантія;
- Економія нервів і сил;
- Витриманий стиль у житлі;
- Ідеальний ремонт, зроблений на смак замовника;
- Можливість заселитися в готове житло без нюансів і недоробок.
У дизайн-проєкті можна врахувати будь-який каприз власника / Фото 8848.repair
Ремонт під ключ складається з кількох основних етапів
- Створення дизайнерського проєкту;
- Проведення будівельних робіт і перепланування (якщо воно потрібна);
- Оздоблювальні роботи;
- Встановлення сантехніки, дверей, проводки і т.д.;
- Оформлення житла в обраному стилі;
- Генеральне прибирання.
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Ремонт під ключ – це зручно, швидко, надійно, але є важливий нюанс – його мають виконувати професіонали. На українському ринку – це 8848.repair. Компанія не просто робить ремонти під ключ, а й обладнала унікальний шоу-рум для своїх клієнтів, в якому можна на власні очі побачити дизайни інтер'єру, а ціна не виросте після закінчення робіт.
Спальня в неокласичному стилі виглядає розкішно і строго / Фото 8848.repair
Чому ремонт під ключ потрібно замовити в 8848.repair
- Все включено (у вартість квадратного метра входять і матеріали, і перелік робіт)
- Чесна цінова політика (вам не доведеться доплачувати після закінчення робіт)
- Унікальний шоу-рум (в ньому представлені реальні дизайн-проєкти)
- Трендовий дизайн (найактуальніші стилі)
- Зручність у всьому (професіонали допоможуть не турбуватися ні про що)
- Терміни виконання робіт (чіткі і не можуть порушуватися)
Які дизайн-проєкти пропонує 8848.repair
Етна – популярний скандинавський стиль.
Скандинавський стиль – простий, лаконічний, але в той же час функціональний / Фото 8848.repair
Деналі – сучасний модерн в інтер'єрі.
Сучасний модерн підійде для будь-якого житла / Фото 8848.repair
Монблан – розкішна і сувора неокласика.
Витонченість і актуальні дизайнерські ідеї увібрав в себе неокласичний стиль / Фото 8848.repair
Індивідуальний проєкт – погоджується з клієнтом.
Професіонали готові виконати будь-які побажання клієнта / Фото 8848.repair