Ремонт під ключ користується великим попитом в Україні. Він має кілька особливостей та переваг.

В першу чергу послуга повністю звільняє власника житла від переживань, турбот і суттєво економить його час. Як все відбувається, розповідає 24 канал.

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Ремонт під ключ Роботи в об'єкті нерухомості від початку до кінця. Підрядник бере на себе всі турботи аж до чистоти в будинку.

Особливості та переваги

Роботи проводяться від "а" до "я";

Ремонт відбувається у всіх кімнатах відразу , що дозволить власникові не жити "на будівництві" місяцями;

, що дозволить власникові не жити "на будівництві" місяцями; Економія коштів;

Можливість співпраці з однією компанією , а не окремими фахівцями;

, а не окремими фахівцями; Економія часу;

Чіткі терміни проведення ремонту;

проведення ремонту; Якість і гарантія;

Економія нервів і сил;

і сил; Витриманий стиль у житлі;

у житлі; Ідеальний ремонт , зроблений на смак замовника;

, зроблений на смак замовника; Можливість заселитися в готове житло без нюансів і недоробок.

У дизайн-проєкті можна врахувати будь-який каприз власника / Фото 8848.repair

Ремонт під ключ складається з кількох основних етапів

Створення дизайнерського проєкту;

Проведення будівельних робіт і перепланування (якщо воно потрібна);

Оздоблювальні роботи;

Встановлення сантехніки, дверей, проводки і т.д.;

Оформлення житла в обраному стилі;

Генеральне прибирання.

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Ремонт під ключ – це зручно, швидко, надійно, але є важливий нюанс – його мають виконувати професіонали. На українському ринку – це 8848.repair. Компанія не просто робить ремонти під ключ, а й обладнала унікальний шоу-рум для своїх клієнтів, в якому можна на власні очі побачити дизайни інтер'єру, а ціна не виросте після закінчення робіт.

Спальня в неокласичному стилі виглядає розкішно і строго​ / Фото 8848.repair

Чому ремонт під ключ потрібно замовити в 8848.repair

Все включено (у вартість квадратного метра входять і матеріали, і перелік робіт) Чесна цінова політика (вам не доведеться доплачувати після закінчення робіт) Унікальний шоу-рум (в ньому представлені реальні дизайн-проєкти) Трендовий дизайн (найактуальніші стилі) Зручність у всьому (професіонали допоможуть не турбуватися ні про що) Терміни виконання робіт (чіткі і не можуть порушуватися)

Які дизайн-проєкти пропонує 8848.repair

Етна – популярний скандинавський стиль.

Скандинавський стиль – простий, лаконічний, але в той же час функціональний​ / Фото 8848.repair

Деналі – сучасний модерн в інтер'єрі.

Сучасний модерн підійде для будь-якого житла / Фото 8848.repair

Монблан – розкішна і сувора неокласика.

Витонченість і актуальні дизайнерські ідеї увібрав в себе неокласичний​ стиль / Фото 8848.repair

Індивідуальний проєкт – погоджується з клієнтом.

Професіонали готові виконати будь-які побажання клієнта​ / Фото 8848.repair