Ремонт вітальні: кращі колірні рішення – фото
Вітальня – точка збору сім'ї за вечерею перед телевізором, каміном або просто для загального часу, місце, де приймають гостей. Ця кімната має бути максимально затишною, але при цьому просторою і практичною.
Як зробити вдалу вітальню, які колірні рішення вибрати і що врахувати під час ремонту, щоб результат максимально довго радував власників, розповідає 24 канал.
Стіни
У 2020 році в оформленні віталень знову актуальні теплі і пастельні тони. Популярний протягом декількох років бежевий колір з'являється в інтер'єрах у різних відтінках: від кольору вершків до кави з молоком. В тренді залишаються і прохолодні забарвлення, такі як сірий (в різних своїх проявах) з синім.
Сірий колір залишається в тренді / Фото remontbp
Стіни у вітальні можуть також бути в ніжних відтінках жовтого, зеленого, рожевого або синього – вони стали популярними серед пропозицій дизайнерів на виставках у Європі.
Любителі яскравих кольорів можуть задіяти теракотовий, димчастий-червоний і зелений. Актуальна гірчиця і лимонно-жовтий колір.
Жовтий колір може стати свіжим акцентом у приміщенні / Фото remontbp
Меблі
У 2020 році рекомендується вибирати меблі з натуральних матеріалів, або таких, що їх імітують. Це можуть бути:
- камінь
- скло
- дерево
- метал
- шкіра
- вовна
- ротанг
Актуально Як вибрати колір для ванної кімнати
Це стосується всіх меблів – і корпусних, і м'яких – цього року натуральність на піку. Кольори, як і у випадку зі стінами, мають велике значення. Це можуть бути різні відтінки бежевого, сірого, зеленого, жовтого і синього кольорів.
Відтінки синього відмінно поєднуються з сірим / Фото remontbp
Штори
Тут краще зосередитися на мінімалізмі – штори краще обрати з гладкої однотонної тканини (її слід підібрати під загальний інтер'єр) і правильної довжини (до підлоги). Найкраще підвішувати їх прямо під стелею.
Пастельні відтінки залишаються в моді вже кілька років / Фото remontbp
Починаючи ремонт майбутньої вітальні, потрібно врахувати кілька факторів:
- Площа приміщення (якщо кімната невелика, варто віддати перевагу світлим кольорам і відтінкам).
- Побажання щодо меблів (необхідно скласти список обов'язкових предметів і виключити зайве).
- Вимоги членів сім'ї (можливо, приміщення потрібно буде зонувати для робочого столу, творчого або спортивного куточка – це можна обіграти за допомогою кольору або відтінку).
Урізноманітнити вітальню можна за допомогою контрастних акцентів / Фото remontbp