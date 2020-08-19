Вітальня – точка збору сім'ї за вечерею перед телевізором, каміном або просто для загального часу, місце, де приймають гостей. Ця кімната має бути максимально затишною, але при цьому просторою і практичною.

Як зробити вдалу вітальню, які колірні рішення вибрати і що врахувати під час ремонту, щоб результат максимально довго радував власників, розповідає 24 канал.

Стіни

У 2020 році в оформленні віталень знову актуальні теплі і пастельні тони. Популярний протягом декількох років бежевий колір з'являється в інтер'єрах у різних відтінках: від кольору вершків до кави з молоком. В тренді залишаються і прохолодні забарвлення, такі як сірий (в різних своїх проявах) з синім.

Сірий колір залишається в тренді / Фото remontbp

Стіни у вітальні можуть також бути в ніжних відтінках жовтого, зеленого, рожевого або синього – вони стали популярними серед пропозицій дизайнерів на виставках у Європі.

Любителі яскравих кольорів можуть задіяти теракотовий, димчастий-червоний і зелений. Актуальна гірчиця і лимонно-жовтий колір.

Відтінками 2020 року вважаються темно-зелений і темно-синій, а також темно-сірий.

Жовтий колір може стати свіжим акцентом у приміщенні / Фото remontbp

Меблі

У 2020 році рекомендується вибирати меблі з натуральних матеріалів, або таких, що їх імітують. Це можуть бути:

камінь

скло

дерево

метал

шкіра

вовна

ротанг

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Це стосується всіх меблів – і корпусних, і м'яких – цього року натуральність на піку. Кольори, як і у випадку зі стінами, мають велике значення. Це можуть бути різні відтінки бежевого, сірого, зеленого, жовтого і синього кольорів.

Відтінки синього відмінно поєднуються з сірим / Фото remontbp

Штори

Тут краще зосередитися на мінімалізмі – штори краще обрати з гладкої однотонної тканини (її слід підібрати під загальний інтер'єр) і правильної довжини (до підлоги). Найкраще підвішувати їх прямо під стелею.

Пастельні відтінки залишаються в моді вже кілька років​ / Фото remontbp

Починаючи ремонт майбутньої вітальні, потрібно врахувати кілька факторів:

Площа приміщення (якщо кімната невелика, варто віддати перевагу світлим кольорам і відтінкам).

(якщо кімната невелика, варто віддати перевагу світлим кольорам і відтінкам). Побажання щодо меблів (необхідно скласти список обов'язкових предметів і виключити зайве).

(необхідно скласти список обов'язкових предметів і виключити зайве). Вимоги членів сім'ї (можливо, приміщення потрібно буде зонувати для робочого столу, творчого або спортивного куточка – це можна обіграти за допомогою кольору або відтінку).

Урізноманітнити вітальню можна за допомогою контрастних акцентів​ / Фото remontbp