У Києві жителів старого житлового фонду будуть переселяти в нові будинки за програмою реновації. Процес організують за принципом "ефекту доміно".

Для вирішення питання знадобиться не один рік, адже це не лише бажання столичної влади, заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондрієвський в ефірі каналу Україна 24.

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До того, як знести першу п'ятиповерхівку, з якої треба буде відселити людей, є так звана стартова ділянка, на якій можна побудувати новий будинок. Коли будівництво буде завершено, туди переїжджають мешканці п'ятиповерхівки або декількох. Після цього старі будинки зносяться. Таким ефектом доміно йде забудова, – пояснив чиновник.

Жителів хрущовок хочуть переселяти в нові будинки​ / Фото Знай

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За його словами, міська влада працює над створенням умов для інвесторів, які будуть проводити реновацію застарілого житла. Поки що для цього немає законодавчої бази, проте в КМДА готують план, щоб з появою закону можна було приступити до робіт.

Відселяти людей будуть за принципом "ефекту доміно" / Фото Мінфін

Таку пропозицію, передбачену в генплані Києва, підтримали і жителі хрущовок, зазначив Мондрієвський.

Раніше заступник голови комітету з питань регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк заявила, що понад 80% всього житлового фонду в Україні було побудовано в 80-х роках, а середній вік житлового будинку в країні становить 46 років. У Києві 3181 будинок вважається застарілим.