Робоча зона вдома: як організувати місце для "віддаленки"
Все більше людей надають перевагу віддаленій роботі замість офісної. Для цього у будинку повинно бути затишне й комфортне місце.
Як його правильно облаштувати і на що при цьому слід звернути увагу, розповідає 24 канал.
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Де організувати
- Робоча зона у квартирі може займати окрему кімнату або розміщуватися на невеликому її метражі, а часом – навіть на балконі або в коридорі.
- Її можна відокремити перегородкою, меблями або шторою від житлового простору.
- Робоче місце можна облаштувати в ніші (коморі або між шафами).
Затишний куточок можна облаштувати навіть на балконі / design-homes
На що звернути увагу
- Важливим елементом робочого місця є стіл. Його поверхня повинна бути не менше 130х60 см. Це необхідно для того, щоб монітор знаходився на достатній відстані від очей.
- Якщо для роботи використовується комп'ютер, а не ноутбук, стіл краще підібрати з висувною полицею для клавіатури.
- Форма столу може бути різною і залежить від розташування робочого місця і переваг власника.
- Оптимальне місце для столу – збоку від вікна, щоб було достатньо світла, але промені не потрапляли на монітор.
Робоче місце має бути світлим / Фото gorobzor
Як облаштувати
У робочій зоні можна передбачити шафи, ніші, ящики і полиці, в яких будуть зберігатися документи, книги, папки тощо.
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Робочий стілець або крісло
Для тривалого находженія за столом, краще зупинити вибір на кріслі. Воно повинно бути з анатомічною конструкцією, регульованими кутом нахилу, підголовником і висотою.
Освітлення
У зоні роботи обов'язково має бути додаткове джерело світла, навіть якщо стіл стоїть біля вікна. Потужність лампочки не повинна перевищувати 60 Вт, а перевагу краще віддати розсіяному світлу.
Обов'язково необхідно встановити додаткове джерело світла / Фото rovno.mesto
Оформлення
Для більшого комфорту, не варто перевантажувати робоче місце аксесуарами та сувенірами. Однак можна підібрати дошку для заміток і зелені рослини – це допоможе розслабитися у хвилини відпочинку.