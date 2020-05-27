Робоча зона вдома: як організувати місце для "віддаленки"

Все більше людей надають перевагу віддаленій роботі замість офісної. Для цього у будинку повинно бути затишне й комфортне місце.

Як його правильно облаштувати і на що при цьому слід звернути увагу, розповідає 24 канал.

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Де організувати

Робоча зона у квартирі може займати окрему кімнату або розміщуватися на невеликому її метражі, а часом – навіть на балконі або в коридорі.

у квартирі може або розміщуватися на невеликому її метражі, а часом – навіть Її можна відокремити перегородкою , меблями або шторою від житлового простору.

, меблями або шторою від житлового простору. Робоче місце можна облаштувати в ніші (коморі або між шафами).

Затишний куточок можна облаштувати навіть на балконі / design-homes

На що звернути увагу

Важливим елементом робочого місця є стіл . Його поверхня повинна бути не менше 130х60 см. Це необхідно для того, щоб монітор знаходився на достатній відстані від очей.

робочого місця є . Його поверхня повинна бути Це необхідно для того, щоб монітор знаходився на достатній відстані від очей. Якщо для роботи використовується комп'ютер, а не ноутбук , стіл краще підібрати з висувною полицею для клавіатури.

, стіл краще підібрати для клавіатури. Форма столу може бути різною і залежить від розташування робочого місця і переваг власника.

може бути різною і залежить від розташування робочого місця і переваг власника. Оптимальне місце для столу – збоку від вікна, щоб було достатньо світла, але промені не потрапляли на монітор.

Робоче місце має бути світлим / Фото gorobzor

Як облаштувати

У робочій зоні можна передбачити шафи, ніші, ящики і полиці, в яких будуть зберігатися документи, книги, папки тощо.

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Робочий стілець або крісло

Для тривалого находженія за столом, краще зупинити вибір на кріслі. Воно повинно бути з анатомічною конструкцією, регульованими кутом нахилу, підголовником і висотою.

Освітлення

У зоні роботи обов'язково має бути додаткове джерело світла, навіть якщо стіл стоїть біля вікна. Потужність лампочки не повинна перевищувати 60 Вт, а перевагу краще віддати розсіяному світлу.

Обов'язково необхідно встановити додаткове джерело світла / Фото rovno.mesto

Оформлення

Для більшого комфорту, не варто перевантажувати робоче місце аксесуарами та сувенірами. Однак можна підібрати дошку для заміток і зелені рослини – це допоможе розслабитися у хвилини відпочинку.