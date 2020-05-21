Розвінчані головні міфи про життя в новобудовах

Багато інвесторів, які очікують квартири в новобудовах, переживають, як складеться їхнє життя. Серед найбільших страхів: невдалі планування чи високі тарифи на послуги ЖКГ.

Майбутні власники нерухомості в новому житловому фонді побоюються кількох міфічних нюансів, пише dom.ria.

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Життя як на будівництві

Більшість забудовників в Україні планують будівництво не окремих об'єктів, а цілих комплексів. У них, як правило, перші черги здаються дещо раніше, що породжує страх у інвесторів – як проживати, якщо на інших будинках активно ведуться будівельно-монтажні роботи.

Однак насправді забудовник благоустрій території закінчує до того, як впустити в будинки перших мешканців. До цього моменту вже готові парковки, дитячі майданчики, пішохідна зона і озеленення. У разі продовження робіт поблизу, поблизу об'єкту встановлюються необхідні огорожі.

Якщо це питання турбує, можна самостійно відвідати будівельний майданчик і переконатися в готовності прилеглої території.

Щоб впевнитися у готовності прилеглої території, можна відвідати майданчик / Фото Akvilon

Будинки з картону, розваляться через пару років

Цей міф "гуляє" досить давно. Інвестори побоюються, що забудовник може ігнорувати містобудівні обмеження, підробляти результати експертизи і використовувати неякісні матеріали. На їхню думку, це може призвести навіть до обвалення будинку.

В реальності подібних прецедентів не було, а сучасні технології дозволяють будувати висотки набагато швидше. Іноді забудовники дійсно використовують дешеві будматеріали, тому перед покупкою житла, необхідно вивчити репутацію забудовника, девелопера і генпідрядника.

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Погана звукоізоляція

Майбутні покупці бояться, що в новобудовах влітку дуже спекотно, а взимку – холодно. Насправді цей нюанс може бути в панельних будинках низької якості. В інших об'єктах подібна проблема зустрічається досить рідко, так як фасади додатково утеплюються.

Що стосується звуко- і шумоізоляції – в нових будинках досить товсті стіни, а між поверхами робиться шумоізоляція. Однак, якщо цей момент турбує, під час ремонту можна передбачити додаткову звукоізоляцію.

Проблеми зі звукоізоляцією можуть бути у панельних висотках / Фото Ostroyke

Низькі стелі і невдалі планування

Інвестори часто скаржаться на великі коридори і кімнати незвичної форми. Тут варто врахувати, що багато забудовників дозволяють робити перепланування – більшість стін не є несучими. Висота стель в новобудовах в середньому становить 2,7 м, а в деяких навіть 3-3,5 м.

Потрібен дорогий ремонт

Прихильників цього міфу лякають голі з проводами, що стирчать, а так само витрати, які підуть на ремонт. Тут важливо розуміти, що багато забудовників пропонують варіанти квартир з чистової обробкою, деякі - навіть з готовими інтер'єрами на смак покупця. Оздоблення від будівельників дозволить заощадити не тільки грошові кошти, а й час.

Незатишні під'їзди

У нових будинках під'їзди навпаки відрізняються від старого житлового фонду. Найчастіше – це просторі приміщення, скляна вхідна група, кілька ліфтів і стильні стіни і підлога.

У новобудовах просторі під'їзди / Фото RZN

Високі тарифи на послуги ЖКГ

У зданих будинках тарифи на світло, газ і холодну воду є стандартними. Дорожчим, ніж, наприклад, в хрущовках, може бути обслуговування прибудинкової території (часто вона досить велика).

Вартість опалення і гарячої води залежить від підключення будинку до централізованої системи водозабезпечення та теплопостачання. Тут є і один нюанс – в нових будинках є можливість встановити теплолічильник, це допоможе непогано заощаджувати.