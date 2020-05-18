10 лайфхаков для квартиры и дома

С помощью простых идей и хитростей любой интерьер можно улучшить, актуализировать, придать жилью новизны и свежести.

Всего несколько лайфхаков помогут расширить пространство и по максимуму использовать площадь, пишет dom.ria.

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Коврик в прихожую

В коридор рекомендуется стелить коврик из гальки. Это позволит избежать постоянного вытряхивания, а грязь от обуви будет оставаться на гальке, а не на полу. Коврик можно приобрести или же сделать самостоятельно. Для этого понадобится поддон и галька (мелкая считается более эффективной, а крупную проще чистить) нужного размера.

Коврик из гальки позволит оставить пол чистым / Фото dom.ria

Шкаф с зеркальной обшивкой

Это отличное решение для узкой комнаты. Зеркальные двери позволят визуально расширить пространство. Минус этого лайфхака – зеркало требует ухода и регулярного протирания.

Зеркальный шкаф поможет "добавить" места в комнате / Фото Portes

Кран над плитой

Кран в кухне в большинстве случаев используется для набора воды в кастрюлю, чайник, форму для запекания. Удобно будет расположить складной смеситель над плитой, это позволит сэкономить массу времени и движений.

Нестандартное расположение крана сэкономит много времени во время готовки / Фото dom.ria

Выдвижной цоколь

Удобное решение, к примеру, если в доме есть животные. Довольно часто цоколь не используется хозяйками, однако в нем можно расположить выдвижной ящик с мисками для домашних любимцев. Также в нем можно хранить консервацию или алкоголь.

Цоколь может стать местом для хранения домашних мелочей / Фото Kitchensinteriors

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Крышка для варочной поверхности

Такой вариант позволить получить квадратный метр полезного пространства. Крышку можно сделать из ДСП или другого материала. Так как она довольна узкая, спрятать ее во время готовки не составит труда.

"Новый" квадратный метр можно использовать для приготовления еды / Фото dom.ria

Дополнительная столешница

Эта идея также поспособствует расширению пространства, которого в кухне много не бывает. Выдвижную столешницу можно сделать под основной, немного сместив ящик под ней.

Стиральная машина на высоте

Ее можно установить на уровне груди, чтобы постоянно не наклоняться, а под ней разместить комод или другую мебель для хранения. Так можно добиться и удобства для хозяйки, и получить дополнительное место для хранения в ванной комнате.

Необычное решение порадует удобством / Фото dom.ria

Скрытые ящики

Станут полезными в ванной комнате. Их можно установить в любом месте. Удобным является механизм "push-to-open" (нажать, чтобы открыть).

Дополнительное место для хранения не помешает в ванной комнате / Фото Novate

Зеркало на две стены

Также позволит расширить пространство. Если зеркало не поместилось на одной стене, его можно продлить не вторую. Это визуально создаст больше места и станет прекрасным элементом декора.

С таким лайфхаком площадь кажется больше и светлее / Besplatka

Спрятанное рабочее место

Важный элемент для многих. В малогабаритном жилье рабочий стол можно спрятать в шкафу. Это займет немного места и позволит избежать захламленности в помещении.

В нерабочее время стол превращается в компактный шкаф / Фото dom.ria