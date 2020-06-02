Российский олигарх Роман Абрамович приобрел в Израиле роскошный особняк за 65 миллионов долларов. Поместье находится в городе Герцлия-Питуах в 15 км от Тель-Авива.

Сделка была заключена еще в январе 2020 года, однако известно о ней стало лишь сейчас, пишет израильское издание Globes.

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Чья вилла

Бывшим владельцем виллы является миллиардер Алан Говард. В 2006 году он купил за 21 миллион долларов два земельных участка площадью 0,9 га. Говард объединил их и построил поместье.

Ворота на территории поместья / Фото N12

В 2018 году Абрамович получил гражданство Израиля, а в 2019-м – арендовал недвижимость Говарда и договорился о дальнейшей покупке.

Дом Абрамовича / Фото N12

Что есть на территории

Поместье состоит из двух домов, общей площадью 3 тысячи квадратных метров. На территории находится гостевой дом (1000 квадратных метров) и роскошный особняк (более 2 тысях квадратных метров). Также есть теннисный корт и бассейн с гидромассажем.

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Стеклянные стены даже в ванной комнате / Фото N12

Это не первая недвижимость Абрамовича в Израиле. В 2015 году миллиардер купил отель-бутик "Варсано" и прилегающий к нему участок в исторической части Тель-Авива.