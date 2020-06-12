Известная американская певица и актриса Ариана Гранде приобрела роскошную виллу в элитном районе Лос-Анджелеса. Стоимость жилья составила 13,7 млн долларов.

Звезде удалось заключить выгодную сделку – еще 2 года назад особняк оценивался в 25,5 млн долларов, пишет Los Angeles Times со ссылкой на источники.

Интересно Место тайных свиданий принца Чарльза выставили на продажу

В трехэтажном доме площадью более 900 квадратных метров каждая комната оснащена панорамными окнами, откуда открывается красивый вид. Высота потолков составляет около пяти метров.

Из каждой комнаты дома открывается роскошный вид / Фото Noel Kleinman

Читайте В Лондоне купили один из самых дорогих домов: как он выглядит

В особняке есть просторная кухня, оборудованная современной техникой, кабинет, 7 ванных, 4 спальни, фитнес-студия с масажным кабинетом, а также бар и погреб, в котором хранится коллекция вин.

На террасе расположен открытый бассейн.

Ранее Ариана Гранде попала в список наиболее продаваемых исполнителей 2019 года.