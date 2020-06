В Австралии женщина во время ремонтных работ в своем доме нашла записку от предыдущего хозяина. Она была спрятана под обоями.

Новая владелица недвижимости получила полезный совет в неожиданной находке и показала фото, пишет Mirror.

Где была записка

Женщина снимала старые обои со стен и увидела послание, написанное пером 21 декабря 1997 года. Оно было DIY-руководством (Do It Yourself, "сделай сам") от некоего Джона.

Если вам когда-нибудь понадобится обклеить эту комнату обоями, потребуется 8 рулонов. 5 декабря 1997 года я купил лишь 6 рулонов по 17 долларов, но мне не хватило. Это меня очень разозлило, – говорилось в записке.

Записка датирована 1997 годом / Фото Facebook

Как отреагировала женщина

Новая владелица жилья рассказала о своей находке в одной из групп в социальной сети Facebook.

Многие пользователи оценили идею, назвав ее умной и актуальной. Другие же раскритиковали, отметив, что обои разных фирм могут иметь разную длину и ширину полотна.