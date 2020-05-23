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Как бюджетно обновить интерьер: простые способы и фото

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Небольшие штрихи придадут жилью новый вид
Небольшие штрихи придадут жилью новый вид / pikabu

Интерьер квартиры или дома спустя несколько лет после ремонта может надоесть или показаться скучным. Изменить его можно достаточно просто.

Есть несколько способов сделать это быстро и не очень затратно. Для этого понадобится желание и фантазия, пишет dom.ria.

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Перестановка мебели

Один из самых простых способов. Для удачного результата тщательно продумайте перепланировку и нарисуйте план комнаты. Далее расставьте мебель в разных вариациях.

Приемы

  • асимметрия предметов – кровать в спальне можно приставить к стене боком, а диван в гостиной – передвинуть ближе к окну;
  • симметрия – зеркальное отражение, которое добавит гармонии, уюта и целостности в интерьер. Это могут быть парные кресла, прикроватные тумбочки и пр.;
  • зонирование – популярный прием, который отделяет важные места. Можно отделить столовую зону, место для отдыха, уголок для чтения;
  • группировка позволит увеличить объем комнаты, если однотипную мебель (шкафы, тумбы, стеллажи) расставить вдоль стен;
  • антиквариат позволит сделать акцент в интерьере. Наиболее часто используются небольшую мебель – кофейный столик, стулья, комоды;
  • плетеная мебель внесет изюминку в общий вид жилья и сделает его более уютным. Это могут быть кресла-качалки, корзины, кресла.

"Игры" с мебелью

Надоевшую мебель можно видоизменить. Самый простой способ – перекрасить. Для контраста можно подобрать яркий цвет или оттенок.

Удачным вариантом является эффект патины. Он придаст мебели элегантности и изысканности. Также можно использовать декоративные подушки с яркими цветами и узорами, мебельные чехлы.

Яркие акценты обновят интерьер / Фото domfront

Текстиль

  • шторы можно сменить на более яркие или контрастные. Альтернатива тяжелым шторам – роллеты или жалюзи;
  • настенное панно в стиле пэчворк преобразит квартиру. Также уюта добавят пледы, чехлы и другие предметы ручной вязки;
  • коврики впишутся в любой интерьер. Можно сочетать несколько видов в одном помещении.

Контрастные предметы придадут свежести / Фото domfront

Зеленые растения

Комнатные растения не только полезны для здоровья, но и отлично дополняют любой интерьер. Можно "поиграть" с разными кашпо.

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Освещение

Комнатный свет меняет интерьер до неузнаваемости. При этом необязательно менять люстры и лампы – иногда достаточно сменить свет, добавить пару торшеров или зеркал в фигурных рамах.

Стены

Новый цвет придаст свежего вида жилью. Иногда достаточно покрасить одну стену в контрастный цвет или частично сменить обои, или заменить их настенной панелью.

Автор: Наталия Бережная
Теги: Новости рынка недвижимости Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Первичный рынок недвижимости Вторичный рынок недвижимости Ремонт и дизайн Недвижимость
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