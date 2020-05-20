Большая победа, – Зеленский раскрыл подробности ипотеки под 10%

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ипотеку под 10% в ближайшее время.

Это является большой победой, заявил президент на пресс-конференции по итогам года своего президентства, передает 24 канал.

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Ипотека Залог недвижимого имущества, которое остается в собственности плательщика. Ипотечный кредит – банковская ссуда, полученная под залог недвижимости.

Уже год я борюсь, это уже второе правительство, чтобы у нас ипотека была под 10%. В Украине впервые за много лет ипотека для каждого гражданина будет под 10%, – сказал Зеленский.

Зеленский обещал дешевые кредиты уже в ближайшее время / Фото Официальный сайт президента Украины

Какие ставки по ипотеке сейчас

В 2020 году самая доступная ипотека в Украине предусматривает ставку 17-18%. Однако, чтобы ее получить, необходимо выполнить ряд требований банка, а потому доступна она далеко не всем.

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В среднем украинцы могут получить ипотеку под ставку от 18% до 25%.

Однако существует также проблема со скрытыми платежами. В частности, в Украине нужно оплатить дополнительно:

0,5-1% - страхование здоровья и жизни заемщика на весь период уплаты ипотеки;

0,7-1% - страхование объекта недвижимости;

0,7-1% - разовая комиссия при выдаче ипотечного кредита;

оценка недвижимости, которая проводится за счет заемщика.

Реальные ставки на ипотеку в Украине – 18-25% / Фото Официальный сайт президента

Для того, чтобы получить ипотеку, необходимо подтвердить в банковском учреждении наличие высоких доходов. Преимуществом считаются высокие доходы официальной супруги/супруга.

Ипотека в мире

Украина имеет самые высокие ставки по ипотеке в Европе и одни из самых высоких во всем мире. Впереди – только Аргентина, Венесуэла и Иран.

На втором месте после Украины идет Беларусь (около 14%), на третьем – Молдова (9,5%). В других странах ипотечные ставки значительно ниже и колеблются в пределах от 1,4% (Финляндия) до 6,4% (Черногория).

Пресс-конференция Зеленского по итогам года президентства: видео