Недвижимость для сдачи в аренду лучше приобретать в районе с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной развязкой. Но стоит обратить внимание на целевую аудиторию квартиры.

При подготовке жилья, нужно учитывать несколько нюансов. На что нужно обратить внимание, рассказывает 24 канал.

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Потенциальный клиент

Арендодатель должен определить, какая категория граждан может заинтересоваться его жильем:

студенты / одинокие люди; молодые семьи без детей; руководители среднего звена / иностранцы.

От этого зависит подготовка недвижимости для сдачи.

Для студентов имеют значения такие моменты:

цена;

современная отделка квартиры (ремонт может быть бюджетным);

открытая студия.

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Молодые семьи без детей предпочитают жилье:

в относительно новом доме;

с хорошей транспортной развязкой;

удачной инфраструктурой (парки, лес вблизи);

современным ремонтом;

полноценной спальней.

Перед сдачей нужно определить целевую аудиторию квартиры / Фото remont-f

Иностранные граждане / руководители высшего звена, работающие по контракту выбирают:

недвижимость в центре городе или историческом месте;

новый дом;

современный ремонт;

хорошую бытовую технику;

наличие парковочного места для авто.

Хоум-стейджинг Создание привлекательного вида недвижимости, которая позволит сократить количество показов и повысить цену на квартиру.

Для удачной сдачи необходимо:

сделать генеральную уборку (или мелкий ремонт); квартира должна быть светлой; убрать личные вещи и лишнюю мебель; вымыть окна и зеркала (от этого зависит общий вид жилья); кухня должна быть чистой; ванная комната производит хорошее впечатление, если в ней нет лишнего; спальню нужно освободить от флаконов, вещей и пр.

Жилье необходимо подготовить к сдаче / Фото pinterest

Как быстро сдать жилье

Существует несколько хитростей, на которые "ведутся" клиенты: