На первичном рынке недвижимости в Киеве поднялись цены только в новостройках комфорт-класса. Этот скачок зафиксирован в период карантина.

В Киеве более 50% новостроек являются жильем комфорт-класса, и в апреле-мае они подорожали на 7-30%, пишет dom.ria.

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В Киеве в мае 2020 года комфорт-класс на первичном рынке недвижимости представлен 96 объектами.

Что и на сколько подорожало

В марте минимальная цена на такие квартиры составляла 12 900 грн за квадратный метр. В апреле она не изменилась, однако в мае стоимость возросла сразу на 7% – до 13 900 за квадратный метр.

Во время карантина подорожало жилье комфорт-класса / Фото gdevkievezhithorosho

Если сравнивать средние цены, весной они подскочили на 14,02%, а с началом карантина – еще на 5%. Так, цена квадрата составляла 21 637 грн, а достигла 22 722 грн / кв. м.

Самые дорогие квартиры комфорт-класса тоже существенно подорожали с началом карантина – с 36 517 грн / кв. м цена выросла на 30% – до 47 500 за квадратный метр, опередив стоимость жилья бизнес-класса. В мае цены не изменились.

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Что происходит на рынке

Эксперт по недвижимости Татьяна Маркова пояснила, что количество продаж на первичном рынке недвижимости в Киеве сократилось в 3-5 раз из-за карантина, однако в ближайшее время ситуация может существенно измениться.

Она отметила, что количество сделок может вырасти в разы уже к июню. Среди причин – и отложенный спрос, и колебания курса национальной валюты и снижение привлекательности депозитов в стране.