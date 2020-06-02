На чем нельзя экономить во время ремонта: главные ошибки
Ремонт – процесс длительный и не дешевый. В спешке очень многие допускают роковые ошибки, которые могут дорого стоить.
Чтобы не затянуть ремонт и избежать исправлений, нужно знать подводные камни этого нелегкого процесса. 24 канал рассказывает, на чем нельзя экономить в ходе ремонтных работ.
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Отсутствие дизайн-проекта
Дизайн-проект – главный "ремонтный" документ, в который входит комплект чертежей с замерами всех поверхностей в квартире и визуализаций с результатами ремонта. Он важен и для составления сметы, и для отделки.
Наем дешевых мастеров
Непрофессиональные рабочие – роковая ошибка во время ремонта, которая всегда заканчивается печально. Неудача может ожидать в любой момент – некачественные работы, нарушение очередности в процессе, неверное распределение материалов – лишь краткий список того, что может произойти.
Экономия на материалах
Также может стать главной ошибкой. Именно от качества задействованной продукции зависит итог ремонтных работ. Речь идет о грунтовке, краске, проводке, сантехнике и даже стеклопакетах.
Непрофессиональные мастера могут испортить всю задумку / Фото stroyday
Отсутствие замеров
Перед началом ремонта, необходимо сделать и расписать все размеры поверхностей, мебели и фурнитуры, а также диаметр розеток, кабелей и пр. Без этих данных качественного результата достичь не удастся.
Электропроводка
Должна быть обязательно заменена, если речь идет о капитальном ремонте. Этот момент является ключевым, так как от него зависит безопасность всего дома.
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Как видим, приводя жилье в новый вид, можно совершить множество серьезных ошибок, которые придется исправлять долго и дорого.
Оптимальный вариант – сделать ремонт под ключ. В Украине этим занимается компания 8848.repair. Настоящие профессионалы помогут сэкономить не только время, но и средства.
В чем преимущества ремонта под ключ от 8848.repair
- Все включено (в стоимость квадратного метра входят и материалы, и внушительный перечень работ).
- Честная ценовая политика (цена не изменится даже после окончания работ).
- Уникальный шоу-рум (представлены реальные дизайн-проекты).
- Трендовый дизайн (самые актуальные и модные стили).
- Удобство во всем (профессионалы помогут не беспокоиться ни о чем).
- Сроки выполнения работ (четкие и не будут сдвигаться).
8848.repair предлагает несколько дизайн-проектов на выбор: Этна (скандинавский стиль), Денали (современный модерн), Монблан (неоклассика).
Однако у клиента есть возможность заказать индивидуальный проект и сделать все на свой вкус.
Профессионалы из 8848.repair готовы выполнить любые пожелания клиента / Фото 8848.repair