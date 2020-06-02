Ремонт – процесс длительный и не дешевый. В спешке очень многие допускают роковые ошибки, которые могут дорого стоить.

Чтобы не затянуть ремонт и избежать исправлений, нужно знать подводные камни этого нелегкого процесса. 24 канал рассказывает, на чем нельзя экономить в ходе ремонтных работ.

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Отсутствие дизайн-проекта

Дизайн-проект – главный "ремонтный" документ, в который входит комплект чертежей с замерами всех поверхностей в квартире и визуализаций с результатами ремонта. Он важен и для составления сметы, и для отделки.

Наем дешевых мастеров

Непрофессиональные рабочие – роковая ошибка во время ремонта, которая всегда заканчивается печально. Неудача может ожидать в любой момент – некачественные работы, нарушение очередности в процессе, неверное распределение материалов – лишь краткий список того, что может произойти.

Экономия на материалах

Также может стать главной ошибкой. Именно от качества задействованной продукции зависит итог ремонтных работ. Речь идет о грунтовке, краске, проводке, сантехнике и даже стеклопакетах.

Непрофессиональные мастера могут испортить всю задумку / Фото stroyday

Отсутствие замеров

Перед началом ремонта, необходимо сделать и расписать все размеры поверхностей, мебели и фурнитуры, а также диаметр розеток, кабелей и пр. Без этих данных качественного результата достичь не удастся.

Электропроводка

Должна быть обязательно заменена, если речь идет о капитальном ремонте. Этот момент является ключевым, так как от него зависит безопасность всего дома.

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Как видим, приводя жилье в новый вид, можно совершить множество серьезных ошибок, которые придется исправлять долго и дорого.

Оптимальный вариант – сделать ремонт под ключ. В Украине этим занимается компания 8848.repair. Настоящие профессионалы помогут сэкономить не только время, но и средства.

В чем преимущества ремонта под ключ от 8848.repair

Все включено (в стоимость квадратного метра входят и материалы, и внушительный перечень работ). Честная ценовая политика (цена не изменится даже после окончания работ). Уникальный шоу-рум (представлены реальные дизайн-проекты). Трендовый дизайн (самые актуальные и модные стили). Удобство во всем (профессионалы помогут не беспокоиться ни о чем). Сроки выполнения работ (четкие и не будут сдвигаться).

8848.repair предлагает несколько дизайн-проектов на выбор: Этна (скандинавский стиль), Денали (современный модерн), Монблан (неоклассика).

Однако у клиента есть возможность заказать индивидуальный проект и сделать все на свой вкус.

Профессионалы из 8848.repair готовы выполнить любые пожелания клиента / Фото 8848.repair