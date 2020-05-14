Что происходит на рынке вторичной недвижимости Киева на фоне карантина и изменений курса доллара

По сравнению с первой неделей марта, цена м2 в гривне выросла на 19,47%, в то время как в долларах — только на 1,63%.

Поисковик недвижимости Flatfy Украины, имея базу всех актуальных объявлений о продаже квартир, подсчитал статистику динамики цен в марте 2020 года.

Цена в гривне с начала месяца по 21 марта выросла на 20%. А 22 марта ее рост уменьшился на 2.64 процентных пункта, таким образом фиксируя ее на уровне около 38 500 грн.

Цена в долларах тоже выросла с начала месяца до 21 марта, но только на 6%. 22 марта ее рост сократился на 3.71 процентных пункта, фиксируя цену за м2 на уровне около $1 400 .

По сравнению с 16 марта, когда рынок отреагировал на карантин, цена м2 в гривне выросла на 3,44%, в то время как в долларах – упала на 5.73%.

30 марта цены составили 38 329 гривен за м2 и 1 397 долларов за м2.

По сравнению с первой неделей марта цена м2 в гривне выросла на 15,59%, в то время как в долларах – на 0,41%.

По сравнению с 16 марта, когда рынок отреагировал на карантин, цена м2 в гривне выросла на 2,51%, в то время как в долларах – упала на 7,37%.

Фиксируем тренд роста цены в гривне, который обусловлен ростом курса доллара. В то же время цена в долларах показывает планомерное снижение.

Методика

Флетфай – международная поисковая система по объявлениям жилой недвижимости. Поисковик собирает данные с тысяч различных сайтов с объявлениями продажи и аренды квартир. Были взяты все актуальные объявления по продаже квартир в Киеве, вычислены цены за м2 и посчитаны медианы этих цен.