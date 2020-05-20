Декоративная штукатурка: виды, преимущества и недостатки

Декоративная штукатурка все чаще используется во время ремонта в квартирах и домах. Кроме красивого вида и практичности, у нее есть и ряд других достоинств.

Для удачного результата нужно определиться с видом штукатурки и правильно ее нанести, пишет 100realty.

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Декоративная штукатурка Разновидность отделочного материала на основе синтетического или минерального связующего с добавлением добавок и наполнителей.

Декоративная штукатурка есть нескольких видов / Фото decorstudia

Преимущества декоративной штукатурки:

может использоваться для утепления жилья;

скроет неровности или дефекты стен;

долговечна;

устойчива к влаге и возгоранию;

не впитывает запахи;

улучшает звукоизоляцию.

Недостатки:

требует профессионального нанесения;

сложная в ремонте (необходимо удалять старый слой и наносить новый, который заметен на фоне остального полотна);

удаление требует немалых сил.

Види штукатурки

Существует несколько видов декоративной штукатурки – гладкая (венецианская и шелковая) и рельефная – текстурная, структурная и фактурная. Все они используются для внутренних работ.

Штукатурка может быть любого цвета и оттенка / Фото eremont

Текстурная

Смесь в виде порошка или готовой пластичной массы со всеми добавками. Наносится с помощью пневматического распылителя. В результате получается шероховатая поверхность с разноцветными жилами.

Структурная

Визуально повторяет поверхности и материалы, к примеру, кору дерева, камень, змеиную кожу. Это однородная белая масса, которая ровным слоем наносится на стену с помощью распылителя. Полученное полотно обрабатывается рельефным валиком, губкой, шпателем или кистью, воссоздавая желаемый рисунок.

Выбрать будущие стены можно на свой вкус / Фото sdelaipotolok

Фактурная

Сразу готовая к применению смесь с наполнителями в виде крошки (кварцевой, мраморной или гранитной). В зависимости от нанесения может выглядеть как гранит – с вкраплениями или короедного типа, напоминающего древесину.

Венецианская

Является наиболее экологически чистым видом и производится из мраморной муки на основе природной извести с добавлением измельченного гранита. Визуально похожа на мрамор с вкраплениями и жилами.

Шелковая

Изготавливается на основе сухих веществ и красителей с добавлением распушенной целлюлозы и натуральных или синтетических волокон. Иногда также в растворе присутствует кварц, сухие водоросли или крошка древесной коры. Полотно получается шелковистым наощупь и не притягивает пыль.

Этот отделочный материал впишется в любой интерьер / Фото srbu

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Как правильно наносить штукатурку

Для хорошего результата нужно соблюдать определенные правила:

помещение необходимо тщательно очистить от мусора и пыли ;

; поверхность, которая будет использоваться под штукатурку, нужно выровнять, убрать дефекты и покрыть акриловым грунтом;

и покрыть акриловым грунтом; если в комнате повышенная влажность, зону работы рекомендуется обработать противогрибковыми средствами ;

; стены должны быть ошпаклеваны и хорошо просушены;

и хорошо просушены; для шлифовки используется наждачная бумага (мелкоабразивная);

(мелкоабразивная); декоративную штукатурку после нанесения можно покрыть лаком, чтобы облегчить уход за ней.

Чтобы продлить срок службы штукатурки, ее можно покрыть лаком / Фото modernplace

Важно помнить, что нанесение декоративной штукатурки – довольно сложный и трудоемкий процесс, потому его стоит доверить профессионалам.