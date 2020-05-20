Декоративная штукатурка: виды, преимущества и недостатки
Декоративная штукатурка все чаще используется во время ремонта в квартирах и домах. Кроме красивого вида и практичности, у нее есть и ряд других достоинств.
Для удачного результата нужно определиться с видом штукатурки и правильно ее нанести, пишет 100realty.
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Декоративная штукатурка Разновидность отделочного материала на основе синтетического или минерального связующего с добавлением добавок и наполнителей.
Декоративная штукатурка есть нескольких видов / Фото decorstudia
Преимущества декоративной штукатурки:
- может использоваться для утепления жилья;
- скроет неровности или дефекты стен;
- долговечна;
- устойчива к влаге и возгоранию;
- не впитывает запахи;
- улучшает звукоизоляцию.
Недостатки:
- требует профессионального нанесения;
- сложная в ремонте (необходимо удалять старый слой и наносить новый, который заметен на фоне остального полотна);
- удаление требует немалых сил.
Види штукатурки
Существует несколько видов декоративной штукатурки – гладкая (венецианская и шелковая) и рельефная – текстурная, структурная и фактурная. Все они используются для внутренних работ.
Штукатурка может быть любого цвета и оттенка / Фото eremont
Текстурная
Смесь в виде порошка или готовой пластичной массы со всеми добавками. Наносится с помощью пневматического распылителя. В результате получается шероховатая поверхность с разноцветными жилами.
Структурная
Визуально повторяет поверхности и материалы, к примеру, кору дерева, камень, змеиную кожу. Это однородная белая масса, которая ровным слоем наносится на стену с помощью распылителя. Полученное полотно обрабатывается рельефным валиком, губкой, шпателем или кистью, воссоздавая желаемый рисунок.
Выбрать будущие стены можно на свой вкус / Фото sdelaipotolok
Фактурная
Сразу готовая к применению смесь с наполнителями в виде крошки (кварцевой, мраморной или гранитной). В зависимости от нанесения может выглядеть как гранит – с вкраплениями или короедного типа, напоминающего древесину.
Венецианская
Является наиболее экологически чистым видом и производится из мраморной муки на основе природной извести с добавлением измельченного гранита. Визуально похожа на мрамор с вкраплениями и жилами.
Шелковая
Изготавливается на основе сухих веществ и красителей с добавлением распушенной целлюлозы и натуральных или синтетических волокон. Иногда также в растворе присутствует кварц, сухие водоросли или крошка древесной коры. Полотно получается шелковистым наощупь и не притягивает пыль.
Этот отделочный материал впишется в любой интерьер / Фото srbu
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Как правильно наносить штукатурку
Для хорошего результата нужно соблюдать определенные правила:
- помещение необходимо тщательно очистить от мусора и пыли;
- поверхность, которая будет использоваться под штукатурку, нужно выровнять, убрать дефекты и покрыть акриловым грунтом;
- если в комнате повышенная влажность, зону работы рекомендуется обработать противогрибковыми средствами;
- стены должны быть ошпаклеваны и хорошо просушены;
- для шлифовки используется наждачная бумага (мелкоабразивная);
- декоративную штукатурку после нанесения можно покрыть лаком, чтобы облегчить уход за ней.
Чтобы продлить срок службы штукатурки, ее можно покрыть лаком / Фото modernplace
Важно помнить, что нанесение декоративной штукатурки – довольно сложный и трудоемкий процесс, потому его стоит доверить профессионалам.