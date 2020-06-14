Бекхэм внезапно захотел "бабушкину квартиру": что это значит
Британский футболист и модель Дэвид Бекхэм и его супруга, экс-участница успешной группы Spice Girls Виктория решили возвести еще один дом на территории семейной резиденции в Котсуолде (Великобритания).
Пара построит так называемую "квартиру для бабушки" – дополнительное жилье для друзей и родственников, которые приезжают к ним погостить, пишет The Sun.
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Бекхэмы уже подали заявку на строительство "отдельно стоящей пристройки" на территории своего английского имения.
В строительстве уютного коттеджа будут использоваться те же строительные материалы, что и для главного особняка.
"Квартира для бабушки" появится на территории семейного имения / Фото peopletalk
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Дом будет максимально удобным, комфортным и продуманным. Внутри запланирована просторная кухня, ванная комната и спальня для гостей.
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Напомним, Дэвид и Виктория Бекхэмы опасаются вооруженного нападения на особняк в Котсуолде (Великобритания). Супруги решили построить подземный проход от своего дома, где проживают с детьми во время эпидемии коронавирусной инфекции, к гаражу.
В резиденции, приобретенной знаменитой семьей в 2016 году, есть огромный дом с девятью спальнями, бассейн, теннисный корт, домик на дереве, место для барбекю.