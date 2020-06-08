Британский футболист и модель Дэвид Бекхэм и его супруга, экс-участница успешной группы Spice Girls Виктория решили построить под землей секретный тоннель.

Пара хочет защитить себя от возможной опасности в особняке в Котсуолде (Великобритания), пишет Express.

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Супруги опасаются вооруженного нападения, поэтому решили построить подземный проход от своего дома, где проживают с детьми во время эпидемии коронавирусной инфекции, к гаражу.

Дом Бекхэмов уже подвергался нападению / Фото spletnik

Один подобный тоннель уже существует – он ведет от особняка к винному погребу.

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Что известно о доме

В резиденции, приобретенной знаменитой семьей в 2016 году, есть огромный дом с девятью спальнями, бассейн, теннисный корт, домик на дереве, место для барбекю.

Особняк супруги приобрели в 2016 году / Фото karavan

Дэвид и Виктория Бекхэмы поженились в 1999 году. Они воспитывают троих сыновей и дочь.

Семья Бекхэмов в 2019 году / Фото karavan