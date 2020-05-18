До и после: как ремонт меняет квартиру – впечатляющие фото
Ремонт – процесс, который кажется бесконечным. Однако любые изменения не только радуют глаз, поднимают настроение и добавляют уюта, но и мотивируют на новые перемены.
Довольно часто помещения, в которых, казалось бы, уже ничего не исправить, получают "вторую жизнь". 24 канал сделал вдохновляющую подборку фото до ремонта и после.
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Кухня
Это помещение напоминало склад ненужных вещей, однако новый владелец приложил максимум усилий, чтобы оно стало светлым, стильным и уютным. Многочисленные шкафы позволяют спрятать все нужные мелочи и не захламлять пространство, а светлые оттенки визуально расширяют комнату.
До и после ремонта / Фото Pinterest
Дом-свалка
В США довольно часто продаются запущенные и заброшенные дома. Как правило, это жилье людей с низким социальным статусом. Строения попадают на баланс администрации, которая не тратит ресурсы на ремонт, а выставляет объекты на продажу.
Бывшая "свалка" превратилась в комфортный для проживания дом / Фото Phillymag
Санузел на мансарде
Мансардный этаж зачастую используется для хранения, однако ее можно переделать в роскошную ванную комнату. В этом проекте стены, балки и перекрытия покрасили в белый цвет, а пол сделали из светлого глянцевого кафеля. Уюта помещению придает множество зеркал и окно, у которого стоит ванная.
Невероятное перевоплощение чердака в просторную ванную комнату / Фото Pinterest
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Гостиная
Это серое и унылое помещение, ранее напоминающее подвал, превратилось в современную и актуальную гостиную для времяпровождения всей семьей. Стильная мебель и бирюзово-голубые акценты добавили уюта в комнате.
Увидев новую гостиную, не догадываешься о том, как она выглядела раньше / Фото Pinterest
Терраса
Открытые площадки в домах – достаточно частое явление, однако важно грамотно спланировать пространство и сделать верные акценты.
Невероятно стильная терраса подойдет для отдыха небольшой компании / Фото Pinterest