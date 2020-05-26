Долгострои в Украине: в МВД придумали радикальное решение

В Украине проблему с жилыми комплексами, которые возводятся годами, будут решать законодательно. В пример ставят опыт США.

В стране нужно изменить условия для ужесточения наказания недобросовестных застройщиков, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью "Сегодня".

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В Украине – огромное количество случаев, когда непорядочные застройщики в погоне за наживой строили финансовые пирамиды, собирали деньги у граждан и строили дома. Потом, когда начинался экономический кризис или что-то шло не так, они эти дома бросали и десятки тысяч семей не получили доступа к жилью, – отметил Геращенко.

По его словам, это происходило из-за несовершенства строительного законодательства в Украине, поэтому нужно "запретить безнаказанно собирать деньги у людей в обмен на фантики, которые не дают никаких прав".

В МВД предложили ввести пожизненное заключение для нерадивых застройщиков / Фото gdevkievezhithorosho

Новое наказание для застройщиков

Украина могла бы перенять опыт США, где существует накопительная система уголовного наказания и недобросовестный застройщик может получить пожизненное заключение. Во избежания подобного поворота, все строительные компании стремились бы закончить начатые объекты, уверен Геращенко.

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Обманул 10 тысяч человек – за каждого по 5 лет – получил 5 тысяч лет тюрьмы. Сидишь там, и теряешь возможности пользоваться результатами награбленного, – добавил замглавы МВД.

Он назвал это глобальным вопросом и призвал серьезно менять украинское законодательство.