Австрия представила план по изменениям дома в городе Браунау-ам-Инн, в котором в 1889 году родился Адольф Гитлер. Его превратят в полицейский участок.

В здании сделают косметический ремонт фасада и сменят крышу, заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, пишет BBC.

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Почему Австрия "убирает" дом Гитлера

Будет открыта новая глава в истории дома, где родился диктатор и массовый убийца. Наша главная цель – нейтрализация этого места, – сказал Герман Фейнер.

Австрия пошла на такой шаг, чтобы здание не стало культовым для неонацистов памятником.

Гитлер родился в одной из квартир этого дома в 1889 году / Фото BBC

Что будут делать

Для проведения работ из 12 вариантов выбрали компанию Marte.Marte. Планируется косметический ремонт фасада строения, а также замена крыша.

Ремонт продлится до 2023 года, а потратить на него планируют около 5,6 миллионов долларов.

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Мемориал, установленный перед зданием, передадут музею в Вене / Фото BBC

Вопросы о судьбе родного дома Гитлера поднимались неоднократно и привлекали внимание общественности в последние годы. Власти Австрии планировали изъяли его у владелицы в собственность государства.

Адольф Гитлер родился в одной из квартир дома XVII века в 1889 году. Через несколько недель его семья переехала в другое место, а спустя еще три года вовсе покинула город.

Сейчас возле здания установлен мемориальный камень против войны и фашизма. После того, как в доме расположится полицейский участок, мемориал отправят в музей в Вене.