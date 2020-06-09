В графстве Уилтшир (Англия) выставлен на продажу особняк, где принц Чарльз встречался со своей первой женой Дианой Спенсер (принцессой Уэльской после замужества) и второй супругой Камиллой Паркер-Боулз (герцогиней Корнуольской).

Имение, построенное в XVII веке, располагается на 28 гектарах. Продать его хотят за 4,7 млн долларов, пишет Daily Mail.

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Кому принадлежал дом

До 1986 года усадьба принадлежала первому мужу Камиллы Паркер – Эндрю Паркер-Боулзу, с которым она развелась в 1995 году. В ней часто гостили принц Чарльз и принцесса Диана.

Особняк скрывает тайны королевской семьи / Фото Daily Mail

Там же принц Чарльз встречался с Камиллой, когда ее супруга не было дома. Это происходило в период брака с принцессой Дианой.

Муж Камиллы продал дом в 1995 году / Фото Daily Mail

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Территория

На территории резиденции расположен бассейн, теннисный корт, сады и ферма. В основном особняке есть 8 спален.

Резиденцию хотят продать за 4,7 млн долларов / Фото Daily Mail

Принц Чарльз женился на Диане Спенсер в 1981 году, однако через несколько лет брак развалился. В 1997 году принцесса Диана погибла в автокатастрофе, а 2005 году принц Чарльз женился на Камилле.