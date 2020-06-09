Место тайных свиданий принца Чарльза выставили на продажу
В графстве Уилтшир (Англия) выставлен на продажу особняк, где принц Чарльз встречался со своей первой женой Дианой Спенсер (принцессой Уэльской после замужества) и второй супругой Камиллой Паркер-Боулз (герцогиней Корнуольской).
Имение, построенное в XVII веке, располагается на 28 гектарах. Продать его хотят за 4,7 млн долларов, пишет Daily Mail.
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Кому принадлежал дом
До 1986 года усадьба принадлежала первому мужу Камиллы Паркер – Эндрю Паркер-Боулзу, с которым она развелась в 1995 году. В ней часто гостили принц Чарльз и принцесса Диана.
Особняк скрывает тайны королевской семьи / Фото Daily Mail
Там же принц Чарльз встречался с Камиллой, когда ее супруга не было дома. Это происходило в период брака с принцессой Дианой.
Муж Камиллы продал дом в 1995 году / Фото Daily Mail
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Территория
На территории резиденции расположен бассейн, теннисный корт, сады и ферма. В основном особняке есть 8 спален.
Резиденцию хотят продать за 4,7 млн долларов / Фото Daily Mail
Принц Чарльз женился на Диане Спенсер в 1981 году, однако через несколько лет брак развалился. В 1997 году принцесса Диана погибла в автокатастрофе, а 2005 году принц Чарльз женился на Камилле.