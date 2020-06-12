В Ницце (Франция) продается особняк, где ранее проживал голливудский актер, исполнитель главной роли "агента 007" в фильмах о Джеймсе Бонде Шон Коннери.

Шестиэтажный дом площадью тысячу квадратных метров с видом на Средиземное море хотят продать за 30 миллионов евро, пишет Daily Mail.

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Из дома открывается вид на Средиземное море / Фото Daily Mail

Всего участок, на котором расположен дом, занимает пять тысяч квадратных метров. На территории находится открытый бассейн с красивым видом.

На территории есть открытый бассейн / Фото Daily Mail

В особняке есть восемь спален с панорамными окнами, просторная гостиная, СПА, тренажерный зал.

В личной СПА-зоне – панорамные окна / Фото Daily Mail

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Интерьер дома выполнен в стиле ар-деко. В особняке установлена лестница, а также есть лифт.

В шестиэтажном особняке установлен лифт / Фото Daily Mail

Шон Коннери – первый актер, который сыграл "агента 007" Джеймса Бонда. Он снялся в шести фильмах (1962-1967 и 1971 годах). Особняком в Ницце Коннери владел со своей супругой Мишелин Рокбрюн, однако местные до сих пор зовут его "домом Коннери".