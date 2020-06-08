Киркоров показал "мгновенный" ремонт в спальне сына
Российский певец Филипп Киркоров сделал ремонт в комнате сына Мартина. Поп-исполнитель использовал для этого вынужденный карантин из-за коронавирусной инфекции.
На ремонтные работы ушло всего 10 дней, написал Киркоров в своем Instagram, показав видео.
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Оценка Киркорова
Сам Киркоров назвал процесс в загородном доме в Подмосковье "ремонтом за мгновение" и похвалил мастеров. По его словам, комната за 10 дней кардинально изменилась.
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Реакция поклонников
В комментариях к видео подписчики певца положительно оценили ремонт.
"Отлично получилось – функционально, просторно"; "Это настоящая магия! Будем у вас учиться"; "Вот здорово! А вы не могли бы так эффектно щелкнуть у нас в детской комнате и на летней кухне?" – отметили они.
Напомним, Филипп Киркоров воспитывает двоих детей – девочку и мальчика.
Киркоров воспитывает сына и дочь / Фото sluhi-spletni
Его старшая дочь Алла-Виктория родилась 26 ноября 2011 года в США. Он назвал ее в честь бывшей супруги Аллы Пугачевой и покойной матери Виктории Киркоровой.
Сын Мартин родился 29 июня 2012 года в США. Имена матерей своих наследников певец не раскрывает.
Напомним, Киркоров находится в списках украинского сайта "Миротворец", как "лицо, сознательно нарушившее государственную границу Украины" (например, он давал концерты в аннексированном Крыму). Ему запрещен въезд на территорию страны.