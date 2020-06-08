Российский певец Филипп Киркоров сделал ремонт в комнате сына Мартина. Поп-исполнитель использовал для этого вынужденный карантин из-за коронавирусной инфекции.

На ремонтные работы ушло всего 10 дней, написал Киркоров в своем Instagram, показав видео.

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Оценка Киркорова

Сам Киркоров назвал процесс в загородном доме в Подмосковье "ремонтом за мгновение" и похвалил мастеров. По его словам, комната за 10 дней кардинально изменилась.

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Реакция поклонников

В комментариях к видео подписчики певца положительно оценили ремонт.

"Отлично получилось – функционально, просторно"; "Это настоящая магия! Будем у вас учиться"; "Вот здорово! А вы не могли бы так эффектно щелкнуть у нас в детской комнате и на летней кухне?" – отметили они.

Напомним, Филипп Киркоров воспитывает двоих детей – девочку и мальчика.

Киркоров воспитывает сына и дочь / Фото sluhi-spletni

Его старшая дочь Алла-Виктория родилась 26 ноября 2011 года в США. Он назвал ее в честь бывшей супруги Аллы Пугачевой и покойной матери Виктории Киркоровой.

Сын Мартин родился 29 июня 2012 года в США. Имена матерей своих наследников певец не раскрывает.

Напомним, Киркоров находится в списках украинского сайта "Миротворец", как "лицо, сознательно нарушившее государственную границу Украины" (например, он давал концерты в аннексированном Крыму). Ему запрещен въезд на территорию страны.