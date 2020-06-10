Вся советская интеллигенция отдыхала в поселке Кратово в российском Подмосковье. Фотограф Федор Савинцев снял на фото дачи элиты СССР.

В Кратово приезжали известный поэт Булат Окуджава, писатель Михаил Зощенко, композитор Сергей Прокофьев, глава Совета министров СССР Георгий Маленков, пишет lenta.

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Кому принадлежат дачи

Этот дом построен в 1950-х годах. Его владельцем является внук известного московского врача Сергея Кагана и правнук архитектора Абрама Кагана.

Внук известного врача следит за домом / Фото Федор Савинцев

В этой даче жил Жорж Жаке. По словам Савинцева, в царские времена Жаке позвали в Россию из Марселя как талантливого врача. Во время войны он был медиком на фронте, а в 1920-х годах начал развивать гомеопатию. Жорж Жаке занимался исключительно частной практикой.

Потом дом пошел по рукам, и его судорожно продавали: то Воронежской епархии, то еще кому-то. Кстати, в этом доме бывал Эйзенштейн (советский режиссер Сергей Эйзенштейн – ред.), у него была дача по соседству, и они чаепитничали тут и разговоры вели, – рассказал Савинцев.

Здесь жир французский врач Жорж Жаке / Фото Федор Савинцев

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Эта дача хранит историю двух семей. Одной половиной дома (которая на фото) владел Александр Ашавский – автор множества патентов по горному делу. Его отец – московский доктор Михаил Ашавский. Сегодня за домом смотрит внук доктора Юрий.

Дача принадлежит внуку известного московского врача / Фото Федор Савинцев

Это имение, по одной из версий, построил офицер НКВД для больной матери. Для ее удобства в доме даже был лифт до второго этажа. Внутри также размещена уникальная винтовая лестница, ванная комната и две печки. Позднее дача перешла к преподавателю химического института, а затем к его дочерям – педагогу Щукинского театрального училища и дипломатическому переводчику в Индии.

В доме был лифт до второго этажа / Фото Федор Савинцев

Неизвестные истории

Поселок Кратово считался местом отдыха интеллигенции, однако по прошествию лет не удалось установить всех владельцев дач. Фотограф снял их, но не смог разузнать историю домов.

Владельцев всех домов установить не удалось / Фото Федор Савинцев