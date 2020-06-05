Рынок дизайна в мире переполнен готовыми решениями, интернет пестрит красивыми картинками интерьеров, а известные компании предлагают готовую мебель для любых помещений.

Все это – шаблонные варианты, а каждый владелец хочет обустроить все на свой вкус и сделать жилье максимально комфортным. 24 канал рассказывает, что такое индивидуальный дизайн-проект и в чем его преимущества.

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Дизайн-проект Процесс создания и реализации интерьера недвижимости, исходя из технических, стилистических и индивидуальных требований клиента.

Плюсы индивидуального дизайн-проекта

Точный результат

Часто, выбрав картинку в интернете, клиент ожидает такой же результат. Впоследствии могут возникнуть неприятные инциденты – некуда положить книгу, мало розеток, а выключатель слишком высоко. Это минус шаблонного дизайна. Индивидуальный проект поможет избежать подобных неудобств.

Дизайнер-психолог

Довольно часто заказчик не до конца определился, чего же он хочет. Здесь к делу приступает дизайнер, работа которого строится не вокруг красивой картинки, а вокруг личности клиента и его потребностей. Индивидуальный проект учитывает, сколько времени владелец находится в том или ином помещении, выстраивает планировку и зонирует пространство.

Четкие просчеты

Персональный дизайн предусматривает точные замеры в недвижимости. Речь идет о кабелях, трубах, коммуникациях, стенах, конструкциях и пр.

Индивидуальный проект подчеркнет все сильные стороны жилья / Фото 8848.repair

Визуализация

Клиент может увидеть, как будет выглядеть его объект после всех работ. Важно, что детали, стили, цвета – все это подбирается индивидуально.

Мебель и предметы интерьера

В отличие от шаблонных вариантов, в индивидуальном проекте можно комбинировать любые материалы и предметы.

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Где заказать индивидуальный дизайн-проект

Для того, чтобы ремонт стал приятным процессом, а не превратился в головную боль, лучше довериться профессионалам. На украинском рынке ремонты под ключ делает 8848.repair.

Компания разработала дизайн-проекты Этна (скандинавский стиль), Денали (современный модерн) и Монблан (неоклассика). Готовые решения можно увидеть и "пощупать" в уникальном шоу-руме в Киеве.

Однако у клиента есть возможность заказать индивидуальный проект и сделать все на свой вкус.

Примеры работ 8848.repair

Фото 8848.repair

Чем 8848.repair отличается от других компаний