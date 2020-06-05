Индивидуальный дизайн-проект: что это и зачем он нужен
Рынок дизайна в мире переполнен готовыми решениями, интернет пестрит красивыми картинками интерьеров, а известные компании предлагают готовую мебель для любых помещений.
Все это – шаблонные варианты, а каждый владелец хочет обустроить все на свой вкус и сделать жилье максимально комфортным. 24 канал рассказывает, что такое индивидуальный дизайн-проект и в чем его преимущества.
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Дизайн-проект Процесс создания и реализации интерьера недвижимости, исходя из технических, стилистических и индивидуальных требований клиента.
Плюсы индивидуального дизайн-проекта
Точный результат
Часто, выбрав картинку в интернете, клиент ожидает такой же результат. Впоследствии могут возникнуть неприятные инциденты – некуда положить книгу, мало розеток, а выключатель слишком высоко. Это минус шаблонного дизайна. Индивидуальный проект поможет избежать подобных неудобств.
Дизайнер-психолог
Довольно часто заказчик не до конца определился, чего же он хочет. Здесь к делу приступает дизайнер, работа которого строится не вокруг красивой картинки, а вокруг личности клиента и его потребностей. Индивидуальный проект учитывает, сколько времени владелец находится в том или ином помещении, выстраивает планировку и зонирует пространство.
Четкие просчеты
Персональный дизайн предусматривает точные замеры в недвижимости. Речь идет о кабелях, трубах, коммуникациях, стенах, конструкциях и пр.
Индивидуальный проект подчеркнет все сильные стороны жилья / Фото 8848.repair
Визуализация
Клиент может увидеть, как будет выглядеть его объект после всех работ. Важно, что детали, стили, цвета – все это подбирается индивидуально.
Мебель и предметы интерьера
В отличие от шаблонных вариантов, в индивидуальном проекте можно комбинировать любые материалы и предметы.
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Где заказать индивидуальный дизайн-проект
Для того, чтобы ремонт стал приятным процессом, а не превратился в головную боль, лучше довериться профессионалам. На украинском рынке ремонты под ключ делает 8848.repair.
Компания разработала дизайн-проекты Этна (скандинавский стиль), Денали (современный модерн) и Монблан (неоклассика). Готовые решения можно увидеть и "пощупать" в уникальном шоу-руме в Киеве.
Однако у клиента есть возможность заказать индивидуальный проект и сделать все на свой вкус.
Примеры работ 8848.repair
Фото 8848.repair
Чем 8848.repair отличается от других компаний
- Все включено (в стоимость квадратного метра входят и материалы, и внушительный перечень работ).
- Честная ценовая политика (цена не изменится даже после окончания работ).
- Уникальный шоу-рум (представлены реальные дизайн-проекты).
- Трендовый дизайн (самые актуальные и модные стили).
- Удобство во всем (профессионалы помогут не беспокоиться ни о чем).
- Сроки выполнения работ (четкие и не будут сдвигаться).