Диван – один из важнейших элементов в жилье. Именно от него зависит общее впечатление о комнате.

Для того, чтобы помещение выглядело уютно и стильно, необходимо правильно подобрать цвет обивки дивана, пишет dom.ria.

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Белые и бежевые оттенки

Бежевый диван подойдет к интерьеру в светлых оттенках, а также к ярким стенам или же с рисунком или оргаментом. Белый цвет выигрышно смотрится на фоне светлого интерьера или же в холодном хай-теке. Снежно-белый будет уместен в сочетании с синими и голубыми цветами.

Светлые диваны – универсальный вариант / Фото design-homes

Серые отенки

Серый диван подойдет к серым, светлым или ярким стенам. В последнем случае стены будут притягивать максимум внимания, а нейтральный оттенок мебели успокоит общий интерьер. Удачно серый диван будет смотреться и в светлом помещении.

Серые диваны хорошо сочетаются с желтым и мятным цветами / Фото mebelindesign

Красные оттенки

Такой диван станет основным акцентом в комнате и затмит все остальное. Уместно будет смотреться с пастельными тонами желтого, белого и зеленого цветов.

Красный диван – яркое пятно любого жилья / Фото design-homes

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Темные тона

Подобный диван актуален в нескольких случаях:

Если в доме есть домашние животные (кроме питомцев с белой шерстью);

(кроме питомцев с белой шерстью); Если на диване планируется принимать пищу (возможные загрязнения будут менее заметны);

(возможные загрязнения будут менее заметны); Если стиль жилья подразумевает некоторую мрачность (лофт, урбан, готика);

(лофт, урбан, готика); Если диван служит акцентом в просторных комнатах.

Темные диваны подойдут для просторных помещений / Фото intaer

Желтые и оранжевые оттенки

Такие диваны подойдут в качестве акцентных пятен для интерьера. Оранжевый сочетается с зелеными, белыми, голубыми или синими обоями. В случае выбора желтого дивана, под него придется подбирать весь интерьер.

Желтый диван станет украшением любого помещения / Фото vipdivani

Зеленый цвет

Диван в зеленых оттенках благородно смотрится в интерьере, излучает спокойствие и гармонию. Оливковый – отлично дополнит стены баклажанового цвета, а мятный – сделает помещение более свежим и приближенным к природе.

Зеленая обивка благородно смотрится в интерьере / Фото design-homes

Стиль и цвет дивана

для техно или лофта подойдут насыщенные цвета – глубокий синий, красный;

подойдут насыщенные цвета – глубокий синий, красный; для минимализма или хай-тека – белая, черная или серая мебель;

– белая, черная или серая мебель; для классики – натуральные оттенки коричневого и золотистого;

– натуральные оттенки коричневого и золотистого; для кантри и шале – природные коричневый, бежевый, зеленый, желтый.

Если выбрать один цвет дивана не получается, можно пойти на хитрость и заказть сразу несколько разных чехлов. Их можно менять в зависимости от настроения, события или времени года.