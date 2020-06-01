Интерьер в квартире и доме: как выбрать цвет дивана
Диван – один из важнейших элементов в жилье. Именно от него зависит общее впечатление о комнате.
Для того, чтобы помещение выглядело уютно и стильно, необходимо правильно подобрать цвет обивки дивана, пишет dom.ria.
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Белые и бежевые оттенки
Бежевый диван подойдет к интерьеру в светлых оттенках, а также к ярким стенам или же с рисунком или оргаментом. Белый цвет выигрышно смотрится на фоне светлого интерьера или же в холодном хай-теке. Снежно-белый будет уместен в сочетании с синими и голубыми цветами.
Светлые диваны – универсальный вариант / Фото design-homes
Серые отенки
Серый диван подойдет к серым, светлым или ярким стенам. В последнем случае стены будут притягивать максимум внимания, а нейтральный оттенок мебели успокоит общий интерьер. Удачно серый диван будет смотреться и в светлом помещении.
Серые диваны хорошо сочетаются с желтым и мятным цветами / Фото mebelindesign
Красные оттенки
Такой диван станет основным акцентом в комнате и затмит все остальное. Уместно будет смотреться с пастельными тонами желтого, белого и зеленого цветов.
Красный диван – яркое пятно любого жилья / Фото design-homes
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Темные тона
Подобный диван актуален в нескольких случаях:
- Если в доме есть домашние животные (кроме питомцев с белой шерстью);
- Если на диване планируется принимать пищу (возможные загрязнения будут менее заметны);
- Если стиль жилья подразумевает некоторую мрачность (лофт, урбан, готика);
- Если диван служит акцентом в просторных комнатах.
Темные диваны подойдут для просторных помещений / Фото intaer
Желтые и оранжевые оттенки
Такие диваны подойдут в качестве акцентных пятен для интерьера. Оранжевый сочетается с зелеными, белыми, голубыми или синими обоями. В случае выбора желтого дивана, под него придется подбирать весь интерьер.
Желтый диван станет украшением любого помещения / Фото vipdivani
Зеленый цвет
Диван в зеленых оттенках благородно смотрится в интерьере, излучает спокойствие и гармонию. Оливковый – отлично дополнит стены баклажанового цвета, а мятный – сделает помещение более свежим и приближенным к природе.
Зеленая обивка благородно смотрится в интерьере / Фото design-homes
Стиль и цвет дивана
- для техно или лофта подойдут насыщенные цвета – глубокий синий, красный;
- для минимализма или хай-тека – белая, черная или серая мебель;
- для классики – натуральные оттенки коричневого и золотистого;
- для кантри и шале – природные коричневый, бежевый, зеленый, желтый.
Если выбрать один цвет дивана не получается, можно пойти на хитрость и заказть сразу несколько разных чехлов. Их можно менять в зависимости от настроения, события или времени года.