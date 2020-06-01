Жилье в кредит под 10%, как обещал президент Украины Владимир Зеленский, возможно, однако пока есть некоторые проблемы.

Они связаны законодательными ограничениями – нормой о прописке детей, заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина.

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Ипотека Залог недвижимого имущества, остается в собственности плательщика. Ипотечный кредит – банковская ссуда, полученная под залог недвижимости.

Если в квартире прописали ребенка, банк не сможет взыскать эту квартиру при неуплате по ипотеке. Если решить этот вопрос, это упростит многие процедуры. Относительно ставки – банки подтверждают, что 10% ипотека может быть, – пояснил Марченко.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ипотека под 10% в Украине будет в ближайшее время.

"Уже год я борюсь, это уже второе правительство, чтобы у нас ипотека была под 10%. В Украине впервые за много лет ипотека для каждого гражданина будет под 10%", – сказал Зеленский.

Какие ставки по ипотеке сейчас

В 2020 году самая доступная ипотека в Украине предусматривает ставку 17-18%. Однако, чтобы ее получить, необходимо выполнить ряд требований банка, а потому доступна она далеко не всем.

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В среднем украинцы могут получить ипотеку под ставку от 18% до 25%. Существует также проблема со скрытыми платежами.

Норма о детях мешает запуску ипотеки под 10% / Фото maanimo

В частности, дополнительно нужно оплатить:

0,5-1% – страхование здоровья и жизни заемщика на весь период уплаты ипотеки;

0,7-1% – страхование объекта недвижимости;

0,7-1% – разовая комиссия при выдаче ипотечного кредита;

оценка недвижимости, которая проводится за счет заемщика.

Для получения ипотеки, необходимо подтвердить в банковском учреждении наличие высоких доходов.

Ипотека в мире

Украина имеет самые высокие ставки по ипотеке в Европе и одни из самых высоких во всем мире. Впереди – только Аргентина, Венесуэла и Иран.

На втором месте после Украины находится Беларусь (около 14%), на третьем – Молдова (9,5%). В других странах ипотечные ставки значительно ниже и колеблются в пределах от 1,4% (Финляндия) до 6,4% (Черногория).