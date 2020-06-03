Жилье в ипотеку под 10%: в НБУ впервые назвали сроки
Ипотечные кредиты под 10%, которые анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, могут появиться уже в конце 2020 года. Однако есть три нюанса, которые затягивают процесс.
Это карантинные ограничения, цена – банки должны сформировать процентную политику и мораторий на взыскание ипотечной недвижимости, заявила Екатерина Рожкова в интервью FinClub.
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ИпотекаЗалог недвижимого имущества, которое остается в собственности плательщика. Ипотечный кредит – банковская ссуда, полученная под залог недвижимости.
Карантинные меры
Для восстановления ипотеки нужна прозрачность на рынке недвижимости и платежеспособный заемщик, многое зависит от того, каким будет выход из карантина. Если к концу II квартала все ограничения будут сняты и бизнес начнет восстанавливаться, то к концу 2020 года мы можем говорить о запуске ипотеки, – пояснила Рожкова.
Для этого украинские банки должны снизить процентные ставки.
Второй нюанс – цена
Рожкова уточнила, что жилье в ипотеку под 10% станет реальностью, если банки правильно построят построят процентную политику.
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Мораторий на взыскание ипотечного жилья
Банковские учреждения ожидают отмены моратория на взыскание ипотечной недвижимости.
Третий нюанс – юридические риски, которые банки закладывают в стоимость ипотеки. Например, мораторий на взыскание валютной ипотеки. Их нужно решать. Без этого ипотека не только не полетит, она не будет запущена, – добавила Рожкова.
Замглавы НБУ считает, что запуск ипотеки положительно повлияет на восстановление экономики страны и смежные отрасли.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ипотека под 10% в Украине будет в ближайшее время. А замглавы НБУ Дмитрий Сологуб уточнил, что банковская система в Украине пока не готова к такому ипотечному кредитованию. По его словам, чтобы это стало возможным, депозитные ставки должны снизиться почти вдвое, а для этого должно пройти время.
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В Минфине также прокомментировали слова Зеленского. Министр финансов Сергей Марченко подтвердил, что теоретически такие условия на жилье в ипотеку возможны, но пока есть проблемы с законодательными ограничениями. В частности, речь шла о прописке детей.
Какие ставки по ипотеке сейчас
В 2020 году самая доступная ипотека в Украине предусматривает ставку 17-18%. Однако, чтобы ее получить, необходимо выполнить ряд требований банка, а потому доступна она далеко не всем.
В среднем украинцы могут получить ипотеку под ставку от 18% до 25%.
В Украине – самые высокие ставки по ипотеке в Европе / Фото dengi
При оформлении ипотеки в Украине нужно оплатить дополнительно:
- 0,5-1% - страхование здоровья и жизни заемщика на весь период уплаты ипотеки;
- 0,7-1% - страхование объекта недвижимости;
- 0,7-1% - разовая комиссия при выдаче ипотечного кредита;
- оценка недвижимости, которая проводится за счет заемщика.
Чтобы получить жилье в ипотеку, необходимо подтвердить в банковском учреждении наличие высоких доходов.
Что в мире
Украина имеет самые высокие ставки по ипотеке в Европе и одни из самых высоких во всем мире. Впереди – Аргентина, Венесуэла и Иран.