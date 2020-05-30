В Италии недалеко от Вероны обнаружили напольное покрытие и часть фундамента дневнеримской виллы. Археологи искали ее с 1922 года.

Мозаика времен Дневнего Рима хорошо сохранилась. Ее фото опубликовали на странице муниципалитета комунны Неграр-ди-Вальполичелла в Facebook.

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Сколько искали

Всего раскопки длились почти 100 лет. В феврале археологи остановили работу из-за пандемии коронавируса, однако в мае вернулись на площадку.

Мозака хорошо сохранилась / Фото Comune di Negrar di Valpolicella

Искатели обнаружили фрагменты, которые уже назвали "археологическим сокровищем". Их покрывал несколькометровый слой земли, обросшей виноградниками.

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Что дальше

Главный археолог Вероны Джанни де Цуккато заявил, что на площади около тысячи квадратных метров могут быть и другие находки.

Находку окрестили археологическим сокровищем / Фото Comune di Negrar di Valpolicella