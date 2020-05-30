Искали 100 лет: в Италии нашли древнеримскую виллу
В Италии недалеко от Вероны обнаружили напольное покрытие и часть фундамента дневнеримской виллы. Археологи искали ее с 1922 года.
Мозаика времен Дневнего Рима хорошо сохранилась. Ее фото опубликовали на странице муниципалитета комунны Неграр-ди-Вальполичелла в Facebook.
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Сколько искали
Всего раскопки длились почти 100 лет. В феврале археологи остановили работу из-за пандемии коронавируса, однако в мае вернулись на площадку.
Мозака хорошо сохранилась / Фото Comune di Negrar di Valpolicella
Искатели обнаружили фрагменты, которые уже назвали "археологическим сокровищем". Их покрывал несколькометровый слой земли, обросшей виноградниками.
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Что дальше
Главный археолог Вероны Джанни де Цуккато заявил, что на площади около тысячи квадратных метров могут быть и другие находки.
Находку окрестили археологическим сокровищем / Фото Comune di Negrar di Valpolicella